Alertan sobre riesgos en época de lluvias y tormentas eléctricas

RECOMENDACIONES La posición de seguridad más recomendada es colocarse quieto de cuclillas, lo más agachado posible, ya que aislará bastante y no se sobresale sobre el terreno tocando sólo el piso con el calzado que, dependiendo del material, aislará mucho más.

Igualmente, sentarse o tumbarse sobre un objeto o material seco y aislante para estar más cómodos, incluso sobre la mochila si no tiene armazón metálico.

Si se presenta cosquilleo en el cuerpo, se eriza el cabello, o se ve brillar y echar chispas un objeto de metal, hay que colocarse en el suelo inmediatamente porque la descarga de un rayo es inminente.

Si se va en grupo es aconsejable dispersarse unos metros y adoptar las posiciones y precauciones de seguridad, en caso de ir con niños para evitar el pánico o el extravío, mantener contacto visual y verbal con ellos.

Si un rayo afecta a una persona las demás en contacto pueden resultar afectadas por la descarga, por esto también es recomendable alejarse de rebaños y grupos de mamíferos.

Apagar radios portátiles y teléfonos móviles, cuyas radiaciones electromagnéticas pueden atraer los rayos.

El mejor sitio para refugiarse a la intemperie durante una tormenta es un vehículo cerrado, un coche no descapotable, furgoneta, camión, pero se debe apagar el motor, bajar la antena de la radio y desconectarla, cerrar las ventanillas y las entradas de aire. Aunque caiga un rayo en el vehículo este se cargará sólo por el exterior mientras que el interior quedará intacto, fenómeno conocido como “Jaula de Faraday”.