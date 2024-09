Colapsó vivienda en Barrio El Carmen tras intensas lluvias

|| Rodolfo Gamarra || Fotos: RG

El aguacero agravó las filtraciones en el techo, lo que hizo ceder parte de la estructura de bahareque

En el sector Barrio El Carmen de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua, una vivienda colapsó de forma parcial, tras el aguacero del pasado jueves en horas de la tarde. Por fortuna, no se reportaron heridos entre los ocupantes del inmueble.

Funcionarios de Protección Civil Girardot actuaron con rapidez, al llegar al lugar y evaluar los daños causados por efectos naturales en la vivienda. Tanto funcionarios de Protección Civil como del Instituto de Mantenimiento de la Alcaldía de Girardot se presentaron este viernes en la mañana para las labores de retiro de escombros.

La dueña de la vivienda describió su hogar como una construcción antigua, con más de 70 años, y señaló que las intensas lluvias del jueves provocaron filtraciones en el techo, lo que hizo ceder parte de la estructura, compuesta por bahareque.

Según la información aportada, la situación no afectó a otras viviendas cercanas. Además, la señora, que prefirió no identificarse, mencionó que las autoridades municipales se comprometieron a brindar apoyo con las reparaciones necesarias. A pesar de los daños materiales, la mujer expresó gratitud porque no hubo heridos, sólo pérdidas materiales.

La dueña de la casa aseguró que espera que el gobierno municipal pueda brindar pronta asistencia para solucionar la situación, y confía en que recibirán el apoyo necesario y así restaurar el hogar, ya que su familia es de escasos recursos.