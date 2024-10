Maestros consideran que llamado a reincorporación de jubilados evidencia crisis del sector educativo

|| David Marcano Duarte

*** Sostuvieron que sólo en Aragua hay un déficit de 2.000 educadores en materias como física, química y matemáticas**

Con respecto a la invitación del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para que el personal jubilado y pensionado se incorpore a las aulas de clases, Roberto Campero, dirigente del Magisterio en Aragua, señaló que eso se debe a la falta de especialistas en materias como matemática, física, química, biología e inglés, en todo el país.

Argumentó que en reiteradas oportunidades han denunciado esta situación que ocurre, tanto en instituciones públicas como privadas, no solamente como resultado de que los maestros han renunciado, sino porque muchos han migrado.

Resaltó que también se debe a que las universidades que forman a los maestros, no cumplen esa función, debido a la falta de interés de los bachilleres por esta profesión “mal remunerada”.

En este sentido, mencionó que sólo en la entidad hay un déficit de más de 2.000 educadores en las mencionadas áreas.

No obstante, reveló que ante esta solicitud del titular de Educación, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza respeta el derecho a laborar, consagrado en el artículo 87 de la Ley del Trabajo.

“Cualquier docente que mantenga las condiciones físicas y mentales para seguir ejerciendo a plenitud su profesión puede hacerlo”, sostuvo.

El hecho está -indicó- en que cuando un educador está en condición de jubilado/pensionado es porque ha transcurrido más de 25 a 30 años en funciones.

“Hoy en día estos jubilados deberían gozar de tranquilidad, paz, seguridad social, una jubilación digna, estabilidad emocional, familiar y ni para la medicina tienen, mucho menos para la vivienda”, dijo.

Por otro lado, el dirigente regional del magisterio, mencionó que este “llamado urgente” del ministro de Educación en el inicio del año escolar 2024-2025, es producto de la “escasez de profesionales”, fundamentales para la formación de los futuros profesionales.

Agregó que en el listado del año 2023, un total de 2.700 educadores salieron jubilados a escala nacional.

Sobre ese aspecto, refirió que esos educadores tardan meses y años en recibir el pago de las prestaciones sociales, “lo que viola el artículo 142 de la norma que rige esa materia”.

USUARIOS EN DESACUERDO

En un sondeo de opinión sobre este tema a través de las redes sociales de El Periodiquito, un alto porcentaje de los usuarios señalaron que hay más opciones para educar, que la alternativa de regresar a las aulas de clases los maestros jubilados.

La tendencia fue No 80% frente a Sí 20%, a la pregunta ¿Está Ud. de acuerdo en que los maestros jubilados vuelvan a las aulas de clases?, en la red social X. En Telegram No 62%, Si 38%, mientras que en WhatsApp No 77% y Sí 17%.