TRV cumple 19 años conquistando el corazón de los venezolanos

|| Redacción El Periodiquito

*La veracidad e inmediatez de su plataforma noticiosa ha permitido posicionar la señal como una de las plantas televisivas con mayor audiencia, en la región central del país y más allá*

La televisora TRV, medio de comunicación hermano, arriba hoy a sus 19 años de programación ininterrumpida, con una variedad de producciones dirigidas al público en general, posicionándose como una alternativa que se ajusta a las necesidades de los televidentes de todo el país.

Esta planta televisiva, enclavada en la calle Junín de Maracay, capital del estado Aragua, inició sus transmisiones en el año 2005, fecha que marcó pauta en el campo de la televisión nacional.

Con la calidad de sus programaciones, este medio forma parte de una triada comunicacional que permite ampliar aún más la información, porque viene de la mano de la emisora radial Auténtica 107.5 FM y el diario El Periodiquito, un grupo de medios que hace la fuerza en comunicación.

Esta agrupación comunicacional, se da gracias al esfuerzo y constancia de Rafael Rodríguez Rendón, presidente fundador, que se ha convertido en uno de los empresarios de medios audiovisuales más destacados en la nación.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

El avance de TRV ha sido notorio, adaptado a las innovaciones tecnológicas, en formación constante del personal que integra este medio audiovisual.

Douglas Fourneau, quien se desempeña como Gerente General en este canal, destacó el armonioso ambiente laboral que reina durante sus jornadas diarias de trabajo, mencionó que su meta es apoyar cada día al talento y al equipo de cada programa.

“Ya que mi experiencia como productor me da la facilidad para aportar conocimientos que he adquirido a lo largo de los años, para mí, trabajar en TRV, verdaderamente es una bendición porque hay una mística de trabajo importante, trabajar en armonía, ha sido una de nuestras fortalezas”, dijo Fourneau.

Explicó que actualmente transmiten programas que fortalecen la armonía familiar e impulsan valores.

“Tenemos una parrilla de programación 95% propia, es decir, el canal cuenta con una estructura de producción activa”.

Actualmente transmiten programas como: “A Primera Hora”, “Más que Noticias”, “Dr. Salud”, “Recetas Fen”, “Rompiendo Paradigmas”, “Enfoque” (dos emisiones), “Entre pisadas”, “Más que Beisbol”, “Resumen de Noticias”, “Medicina para el Alma” y “Tarde Infantil”.

El reconocido productor consideró que otro de los objetivos de este medio televisivo es educar, informar y entretener.

“No se debe subestimar al televidente, merecen respeto, por ello es necesario establecer una programación en la que estén presentes todas las etapas de la producción, pre-producción y post-producción, somos fabricantes de sueños, queremos colocar cada uno un granito de arena para llevar ese sueño a cada hogar del mundo, un sueño que los inspire, que los alegre, que enciendan el televisor y digan yo me quedo aquí”, dijo.

Con modernos equipos y herramientas digitales, TRV se mantiene al alcance de todos por medio de transmisión vía Streaming, lo que permite que sus proyectos televisivos traspasen fronteras con su nutrida programación.

CONSTANCIA Y DISCIPLINA

Como ejemplo de que la constancia todo lo alcanza, está Yosimary Meneses, quien comenzó como productora, luego asumió el Departamento y actualmente está en la Gerencia Ejecutiva del canal.

“Hace 14 años ingresé a TRV desempeñando funciones como productora. Durante esta etapa aprendí que el trabajo en equipo y la perseverancia son claves para alcanzar los sueños”.

Yosimary contó cómo logró fortalecer sus habilidades junto a Douglas Fourneau, de quien aprendió parte de lo que hoy domina en producción de televisión.

Su disciplina la llevó a estar al frente de una parte del medio de comunicación en general, desde donde fortalece su liderazgo.

“Actualmente me desempeño como Gerente Ejecutiva de TRV y me honra ser parte de esta maravillosa familia, mi gran casa que me llena de felicidad”.

Yosimary enalteció la labor de quienes le han acompañado durante este trayecto.

“El empeño del que dispone el personal administrativo, gerencial, obrero, equipo técnico, talento humano, periodístico y de producción para realizar con eficiencia su trabajo, donde ha nacido la creatividad. Sigan adelante, siempre mirando hacia lo alto. Ustedes también forman parte de esta conmemoración”.

LA EXPERIENCIA

TRV está integrada por un grupo de profesionales altamente calificados, que combinan experiencia y juventud, comprometidos con el público en aras de mantenerlo informado de manera inmediata, veraz y entretenida.

Justamente, para María Sánchez, host de “A Primera Hora”, TRV representa su segunda casa, pues labora en esta planta desde sus inicios.

Con más de una década al frente de este programa televisivo, transmitido en vivo por la emisora radial Auténtica 107.5 FM y por TRV, también de la cuenta en Instagram @mariasanchezwaina y en TikTok.

Sánchez relató que, en sus primeros años, participó en el noticiero nocturno y el de mediodía, hasta que dio inicio a su programa “A Primera Hora”, que en la actualidad, se mantiene en el corazón de todos los televidentes.

Relató que ha sido una experiencia “muy grata”, compartir la conducción de esta transmisión con varios de sus compañeros, recordó de manera especial a Alfredo Morales, quien perdió la vida por el Covid-19.

“Lo recuerdo de una manera especial y nunca saldrá de mi vida”.

La destacada comunicadora resaltó la gran fortaleza de este programa, que se puede ver en vivo en países como Colombia, España y recientemente en Argentina.

También tiene gran cobertura en varios municipios de Aragua, como Revenga, Girardot y Mario Briceño Iragorry.

“Cada vez que podemos nos vamos a la calle porque tenemos la posibilidad de transmitir desde cualquier lugar del mundo”, como lo han hecho.

Sánchez auguró más éxitos para TRV, al considerar que estos últimos años han sido “un reto, sobre todo porque los medios de comunicación necesitamos de los aliados comerciales y ellos deben seguir apostando a los medios de su localidad”.

Expresó su agradecimiento a todos los seguidores de este grupo comunicacional, por su lealtad.

“Cada mañana me reseteo, con tantos mensajes bonitos de la gente que ve el programa, mientras yo esté allí lo voy a hacer con muchísima alegría, con muchísimo amor y con muchísima gratitud”.

Cada transmisión es posible gracias a un equipo técnico que se mantiene firme en el compromiso de hacer de cada programa, un producto audiovisual de calidad.

Parte del equipo técnico está representando en Félix Capote, camarógrafo y fundador de este grupo comunicacional, quien aseguró que en 19 años en el canal, su experiencia ha sido “satisfactoria”, sobre todo porque le ha tocado formar y apoyar a la nueva generación de profesionales que hoy en día hace vida en esta planta televisiva.

LA ESCENCIA DE LA JUVENTUD

La juventud se une a veteranos de la televisión. Tal, es el caso de Giovanni Meza y Maríafernanda Urrieta, jefes de Producción y Prensa, respectivamente, dos promesas de la comunicación encargados de dirigir a jóvenes talentos que dejan impresa su pasión y profesionalismo en cada proyecto.

“Como productor y presentador de televisión he aprendido a ejercer el periodismo con ética y profesionalismo, ante las adversidades debemos reinventarnos y enfocar nuestra carrera hacia el renacimiento de las ideas y la posibilidad de ofrecer a la audiencia un contenido de valor”.

Con estas palabras Meza describió su estadía en TRV, un lugar en el que le ha tocado aprender y ganar experiencia en la carrera.

Entre las anécdotas más significativas, recordó que su llegada fue por causalidad.

“Nunca imaginé ejercer mi carrera en el medio televisivo, pero la vida me llevó a tocar puertas en esta televisora que me ha brindado múltiples satisfacciones”.

Giovanni es un ejemplo de madurez y formación integral, ya que le ha tocado pasar por diversas áreas, “gracias al apoyo de mis colegas periodistas y personal técnico”.

En sus palabras aseguró que “TRV sigue siendo la casa de las oportunidades para la nueva generación de comunicadores”.

En tanto, la periodista Maríafernanda Urrieta, se convierte en la jefa más joven del canal, con el carácter de una líder en formación.

“Desde que ingresé a TRV me identifiqué con el equipo de trabajo, la forma de recibirme y apoyarme, fue mi mayor motivación, sin duda desde mis inicios, me encontré con una escuela desde el gerente general y la directiva de la planta televisiva, quienes para mi siguen siendo parte de mi formación”.

Mafer, como cariñosamente la llaman entre sus compañeros, asumió hace poco las riendas del Departamento de Prensa, también integrado por jóvenes, con quienes a diario se une para transmitir las dos emisiones informativas de la planta.

“Hoy que TRV arriba a un aniversario más, solo puedo desearle a toda esta familia que sigan los éxitos que sigan aportándole a Venezuela la información oportuna y que siga siendo el mejor referente televisivo de la región central del país”.

UN GRAN EQUIPO

Esta casa televisiva se ha convertido en una escuela que forma de manera permanente a las nuevas generaciones de comunicadores y talentos, que hacen posible su estadía al aire.

Un ejemplo de esto es Gabriel Diberna, ancla de Arte, Cultura y Espectáculo del noticiero “Enfoque”, quien inició en TRV en 2019.

Para Gabriel, su estancia en TRV le ha dado, además de años de experiencia, un gran crecimiento como profesional.

“Es importante la formación que he tenido en estos años, auguro que vengan cosas mejores, tenemos la capacidad para poder lograrlo”.

En tanto, Cintia Mora, quien se desempeña como generador de caracteres en el Departamento de Operaciones, espera seguir adquiriendo conocimientos y nuevas oportunidades.

“Ha sido una bonita experiencia, espero tener mayores habilidades para continuar avanzando en mi estadía en el canal”, expresó.

Laura Laquintaine, chef moderadora del programa “Recetas Fen”, aseguró estar “inmensamente agradecida” de ser parte del talento de esta reconocida televisora.

“Tengo siete años en TRV. Desde 2023 estoy de lunes a viernes a las 11:00 de la mañana compartiendo recetas saludables y económicas a través de la mejor señal”.

“SÉ AMABLE HOY, MAÑANA Y SIEMPRE” Una de las campañas que recientemente estrenó este canal televisivo es “Sé amable hoy, mañana y siempre”, la cual ha tenido muy buena receptividad en el público, por lo que tendrá una segunda y tercera parte con la incorporación de nuevos talentos, con el propósito de seguir educando a la sociedad. Con respecto a las actividades enmarcadas en el 19° aniversario de esta televisora, se realizará un homenaje a dos ilustres personajes que fallecieron, como lo son Alfredo Morales y Winder Richardson, quienes dieron muchos aportes al canal.











