Reparan falla de borde en el Km 18.4 de la carretera hacia Ocumare

El Gobierno regional y municipal supervisó los trabajos efectuados en el Km 18 de la carretera que conecta con el municipio Costa de Oro

En el municipio Ocumare de la Costa de Oro, el Gobierno regional y municipal, en alianza con la empresa estatal Vías de Aragua, inició la construcción de una alcantarilla con la finalidad de rehabilitar la falla de borde del kilómetro 18.4.

Específicamente en la carretera que conduce al municipio, Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua, resaltó que ha sido un “clamor del pueblo y una necesidad, la recuperación de esta vía. Para ello, la mandataria indicó que distribuyen 450 metros cúbicos de relleno, 390 metros cúbicos de excavación, 85 metros cúbicos de concreto, 850 kilos de acero de refuerzo, 12 metros lineales de alcantarilla de 50 pulgadas y 100 metros lineales de demarcación con pintura de tráfico”, aseveró.

Resaltó que debido a las fuertes precipitaciones se han registrado nuevas fallas de borde en la carretera, lo que pone en riesgo a quienes transitan por la arteria vial que conduce hacia el litoral aragüeño.

“Desde el punto de vista turístico, sabemos lo que representa el municipio Costa de Oro. Es por esto que con esfuerzo y dedicación vamos a acelerar los trabajos en estos espacios, para que todos transiten de manera segura y logren disfrutar de lo que tiene este rincón del estado Aragua”.

Por su parte, el alcalde, Wilmer Leal, explicó que trata de una obra que inició hace algunos meses, con las cuadrillas de Vías de Aragua.

En el recorrido también estuvieron Ninoska Colmenares, supervisora de la obra; Thayne Morales ingeniera de Vías de Aragua y Reine Mejías, directora del Ministerio de Transporte.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

La gobernadora recorrió los espacios del Mirador y observó que estaba saturado de desechos sólidos, por lo que hizo un llamado de concientización a propios y turistas.

“Nos paramos en el Mirador y me entristecí, ya que en el suelo hay colillas de cigarros, vasos, botellas, platos y miles de cosas más, pero lo que más me sorprendió es que los recipientes de basura están ahí y no los utilizan”, dijo.

En este sentido, Carpió realizó un llamado para que al momento de visitar estos espacios arrojen los desperdicios en lugares dispuestos para ello y contribuyan a preservarlos.