Ambientalista sugiere culminar obras estructurales para evitar nuevo deslave en El Castaño

David Marcano Duarte

*** Para el representante de Sembramos Todos es necesario reorganizar los proyectos en zonas cercanas a las montañas

Al cumplirse dos años del deslave a consecuencia de las lluvias ocurrido el 17 octubre de 2022 en los sectores de Palmarito y El Castaño, al norte de Maracay, Enrique García, miembro fundador de la Asociación Sembramos Todos, indicó que pese al tiempo transcurrido quedan proyectos pendientes, así como promesas asumidas por las autoridades con las personas afectadas.

Mencionó que lo más grave son obras de ingeniería que debieron efectuarse en la montaña y aún no se concretan. “Eso hay que hacerlo, ni siquiera es que deberían, sino que hay que hacerlo, no es tarde todavía porque no ha ocurrido una situación similar”.

García destacó que la cuenca de Vallecito tiene que ser reforestada, instalar una estación de vigilancia y monitoreo dotada con cámaras, con presencia de un personal calificado, que además de cuidar que se produzca otro deslave, actúe durante la época de incendios forestales.

En este sentido, mencionó que el trabajo de los Tragahumos de Palmarito es encomiable, pero no suficiente. “Ellos cumplen una labor combativa, pero no preventiva, ya que no tienen personal, ni presupuesto suficiente”.

Agregó que la situación es tan compleja, tanto en Palmarito como en El Castaño, que hay viviendas construidas en zonas indebidas, que ocuparon el paso de los ríos para ampliarlas, sin considerar las consecuencias.

“Hay gente que perdió completamente su casa o quedó repleta de barro, piedras, árboles y sólo se la limpiaron, pero aún esperan ayuda para reconstruir o lograr la reubicación”, dijo.

Reconoció que hay familias que recibieron algún tipo de colaboración que los benefició en su debido momento, “pero fue un mínimo de todo el universo de afectados”.

JORNADA INTEGRAL Tal como se anunció, ayer la alcaldía de Girardot llevó a cabo una serie de acciones en parte de la zona impactada por la crecida del río Palmarito hace dos años. Desde temprano cuadrillas municipales llegaron al lugar para continuar la rehabilitación de la vialidad que inició 24 horas antes. Otro grupo procedió a la recuperación del alumbrado público, limpieza de alcantarillas y desmalezado de las áreas verdes comunes. Según voceros del ayuntamiento, intervinieron obreros de Construgirardot y del Instituto Autónomo para el Manejo Integral de la Basura. Rafael Morales, alcalde de la localidad, resaltó el pasado miércoles los trabajos que realizaron a horas de la tragedia y días posteriores, pero también reconoció que “que falta mucho por hacer”. El burgomaestre pidió confianza a los residentes de las comunidades afectadas por el impacto de la naturaleza, al tiempo que adelantó que hay “un nuevo plan especial para El Castaño”, del que no ofreció mayores detalles, pero aseguró pudieran concretarse “en los próximos meses y años”.