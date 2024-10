Desde la UC piden honrar presupuesto universitario

|| Agencias Nacionales

***Informaron que apenas recibieron 2% de la cuota para gastos de mantenimiento***

José Ángel Ferreira, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC), exigió al Ejecutivo que se honre el presupuesto que asignan a esa casa de estudios. Ferreira informó que apenas recibieron 2% de la cuota para gastos de mantenimiento, según el presupuesto que asignaron para este año 2024.

“Tenemos problemas de mantenimiento en la infraestructura, así como en los laboratorios y falta de impermeabilización”. Agregó que la Misión Venezuela Bella prometió ayudar con estos aspectos, pero “hicieron dos cosas importantes, pero luego se ausentaron”.

El vicerrector de la UC también indicó que ya el Ejecutivo asignó la cuota presupuestaria que corresponde al año 2025, con un déficit con respecto al que les asignaron para el período actual.

“El problema principal no es que el presupuesto sea deficitario, sino que lo que se apruebe, se cumpla. Si pido 100 y me llegan 50, pues tienen que mandarme los otros 50. No se honran los compromisos”, remarcó.

SIN CURSOS DE VERANO

A esta situación se le sumó que no hubo cursos de verano en la referida casa de estudios. Estos cursos que también se conocen como de avance, no se llevaron a cabo, informó recientemente la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero.

Divo comentó que los decanos que se involucran en estos cursos de verano se reunieron y analizaron la opción de culminar los períodos académicos entre octubre y noviembre de este año y luego llevar a cabo unos talleres que les permitan a los estudiantes nivelarse o avanzar, según sea el caso.

