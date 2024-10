Tres sectores en Brisas del Lago a punto de quedar inundadas

|| Luis Chunga

Las aguas del Lago Los Tacariguas, avanzan peligrosamente para terminar de inundar otras calles del sector Brisas del Lago, al suroeste del municipio Girardot, estado Aragua. La Lara, Chaguaramos y José Félix Ribas, les falta poco para estar sumergidas entre las aguas verdes y pasen a formar parte de la cuenca natural.

Los vecinos denunciaron que están preocupados y cansados de solicitar ayuda a las autoridades municipales, regionales y al gobierno nacional, sin embargo, no desmayarán en sus propósitos. Advirtieron que muchas viviendas continúan “desapareciendo” y las pocas familias que quedan sufren todo tipo de contaminación, enfermedades de piel y respiratorias, problemas gastrointestinales, entre otros.

“Nuestra historia es triste, todos los que vivimos en estas calles somos víctimas de la indiferencia de los gobernantes, en varias oportunidades, incluyendo procesos electorales, nos prometieron reubicación, pero todo fue mentira, dijo la vecina Zoila Jiménez.

Luego Antenor Sánchez indicó “Yo vengo de visita por este lugar, la supervivencia de las familias es preocupante, son muchas calles afectadas e inundadas por el agua verde” denunció.

También María Peralta, expresó que “Estas familias se enfrentan al peligro durante las 24 horas del día, muchos de ellos siempre atrapan babos y todo tipo de reptiles, creo que lo más digno sería que las reubiquen antes de que sea demasiado tarde, muchos han perdido sus enseres electrodomésticos, todos tienen problemas de salud” señaló.

Finalmente, Josefina Sierralta confesó que “Estamos muy agradecidos por tantos años de apoyo que nos han brindado los medios de comunicación, especialmente El Periodiquito, pero nuestros reclamos no los escucha nadie, Dios no quiera que ocurra una tragedia con pérdidas de vidas humanas porque todas las autoridades se lamentaran, pero no reconocerán públicamente que por su irresponsabilidad como gobernantes ocasionaron este tipo de tragedias”. Aclaro.