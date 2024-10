El cáncer de cuello uterino puede detectarse a tiempo con al menos una citología anual

UNA LUZ EN EL CAMINO Un nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer de cuello uterino ha demostrado reducir el riesgo de muerte en un 40%, lo que representa el avance más significativo contra esta enfermedad en los últimos 25 años. Los resultados, que han generado una gran expectativa en la comunidad médica, se obtuvieron tras un ensayo clínico del University College de Londres (UCL) publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet. Los resultados indicaron que un ciclo corto de quimioterapia de inducción, seguido de quimiorradioterapia, redujo en 40% el riesgo de muerte y 35% la probabilidad de que el cáncer reaparezca en los cinco años posteriores al tratamiento. El ensayo clínico involucró a 500 pacientes reclutadas durante 10 años en Reino Unido, México, India, Italia y Brasil que tenían cáncer de cuello uterino localmente avanzado, y que aún no se había propagado a otros órganos. Los resultados mostraron que el nuevo régimen de tratamiento, no solo mejoró significativamente las tasas de supervivencia, sino que también redujo el riesgo de recurrencia del cáncer. Tras cinco años de estudio, el 80% de las pacientes que recibieron este tratamiento estaban vivas, y en 72% de los casos el cáncer no había regresado ni se había diseminado a otras partes del cuerpo. En comparación, las tasas para el grupo de control, que solo recibió quimiorradiación estándar, fueron de 72% y 64%, respectivamente.