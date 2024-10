Master Class “Eleva tu imagen” sinónimo de empoderamiento en la UBA

La imagen personal es la percepción que los demás tienen de nosotros, formada a partir de nuestra apariencia física, nuestro comportamiento, nuestra comunicación verbal y no verbal, y nuestra actitud. Es como una carta de presentación que llevamos siempre con nosotros y que influye en nuestras relaciones personales y profesionales.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Valentina Ordaz, compartió interesantes tips a los presentes diciendo, “Nuestra imagen es nuestra carta de presentación ante el mundo.” Con esta frase, la asesora enfatizó que nuestra apariencia y comportamiento son los primeros elementos que los demás perciben de nosotros, y que, por lo tanto, influyen en cómo somos juzgados.

Igualmente, Ordaz compartió dos importantes reflexiones: “Invertir en la imagen personal es invertir en sí mismo.” Con esta afirmación, la asesora subrayó que cuidar nuestra imagen no es sólo una cuestión de estética, sino una forma de valorarnos y respetarnos a nosotros mismos.

Además, comentó “La imagen personal puede abrirte puertas en todos los ámbitos de tu vida.” Enfatizando el impacto que una buena imagen puede tener en nuestras relaciones personales, profesionales y sociales.

ASISTENTES COMPLACIDAS

Cecilia Dos Santos, muy satisfecha por todo lo escuchado en la Master Class, dijo “me siento muy contenta, todo me pareció excelente, me encantó. Me hizo renovar y actualizar cosas que ya sabía.

Como estilista y asesora de imagen, me sirvieron bastante todos esos consejos que Valentina nos compartió, quisiera volver a la UBA a otra actividad como ésta”.

Zulcarlys Esqueda, cursante del Diplomado en Diseño de Modas en el Instituto Ingenium Fashion Design de la UBA, refirió “Me parece sumamente enriquecedor este tipo de actividades que brinda la Universidad, ya que nos proporcionan mucho conocimiento, no sólo para los que estamos involucrados en el tema de la moda, sino para aquellas personas que desean elevar su estilo dependiendo de su profesión y así poder proyectar más seguridad”.

Daisiy Veliz, quien expresó no pertenecer al mundo del diseño de modas quiso compartir su experiencia diciendo “creo que es súper importante este tema para todos porque es algo que llevamos en nuestro día a día y lo podemos aplicar en cualquier área cotidiana. En ocasiones uno asiste a charlas y talleres con temas muy interesantes, pero el ponente no las hace nada dinámicas, en cambio en ésta interactuamos, compartimos opiniones, la verdad me encantó”.

Verónica Vásquez, iniciando en el mundo de la confección se sintió bien atraída con el tema refiriendo “la ponente fue muy jovial, existió siempre interacción con los asistentes, muchas opinamos y dimos nuestro punto de vista. Destacó la importancia de amarse y aceptarse a uno mismo, muy motivadora”.

IMAGEN DE LOS CABALLEROS

Valentina, también quiso trasmitir la importancia de que los caballeros conozcan los tips para mantener una excelente imagen y cuidado personal con detalles tan sencillos como tener en buen estado e impecables la billetera, los zapatos, la correa, la higiene en sus manos y en todas sus prendas, son piezas clave para dejar una correcta marca personal.

Finalmente, la Master Class “Eleva tu imagen” demostró que nuestra imagen personal es una herramienta poderosa para alcanzar el éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. La Universidad Bicentenaria una vez más inspirando y formando con las herramientas necesarias para construir una marca personal sólida y atractiva.