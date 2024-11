Payasos del mundo celebran el arte de hacer reír

|| Rodolfo Gamarra

Quien ríe mucho, se convierte en una persona más asertiva y con mejor autoestima y, por tanto, mejora su calidad de vida. Por ese motivo, cada 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, en tributo de quienes son especialistas en dar chispazos de serotonina.

Felipe Gamarra, quien ha dedicado su vida al noble arte de hacer reír, narró a El Periodiquito que inició en 1988 como el “Payaso Pin”, en una apuesta temprana por el arte de la comedia.

Su trayectoria artística lo llevó a participar en eventos televisivos junto a reconocidas personalidades de la farándula nacional de los años 80 y 90, donde con rapidez adquirió gran popularidad y fama que lo llevó a recorrer varios lugares del país.

Sin embargo, más allá del entretenimiento, Gamarra destacó por su labor filantrópica, al crear la Fundación Payaso Pin, que brinda ayuda a los más necesitados.

A este de este proyecto, se proporciona alimentos y acompañamiento a los enfermos en hospitales. Su compromiso social refleja la nobleza de este arte y de todas las personas que, a través de cada personaje, dejan un impacto positivo en la comunidad.

Destacó con nostalgia cómo muchos de sus compañeros han desaparecido del escenario público. “Algunos se retiraron, otros quizás lo hacían solo como sustento, sin embargo, yo lo hago porque me gusta, me he logrado mantener hasta ahora y moriré con mi personaje”.

Aseguró que, aunque ser payaso en la actualidad es todo un reto por la falta de contratos en los últimos tiempos, hay muchos jóvenes a los que les gusta la comedia y quieren dedicarse a esta noble labor de hacer reír y llevar momentos de felicidad a cada corazón.

“Mi consejo es que hagan las cosas con amor, amor al niño, al adolescente y al adulto mayor, todo aquel que hace las cosas con amor tiene éxito”.