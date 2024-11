Centros comerciales esperan aumentar ventas durante el “Black Friday”

||Luis Chunga

***El sector se reactivó en el segundo trimestre y tiene grandes expectativas para el último trimestre del año***

Claudia Itriago, directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), anunció que la última semana de noviembre se extenderán los horarios para que los usuarios puedan realizar sus compras navideñas, especialmente durante el “Black Friday, conocido como (viernes negro).

Añadió que en la mencionada jornada comercial que se realiza anualmente, muchas tiendas minoristas y grandes almacenes ofrecen descuentos y ofertas en un período de tiempo limitado. Recordó que normalmente se celebra el último viernes de noviembre y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. “Se supone que es una gran oportunidad para comprar regalos a precios increíbles”.

Asimismo, la directora de Cavececo consideró que el objetivo es aumentar el flujo de personas durante la temporada decembrina.

“Las ventas quedan a criterio del comercio, nosotros no los obligamos, los centros comerciales no obligan a un porcentaje en específico, y no todos se suman al Black Friday”, dijo.

Itriago recordó que el sector está afinando estrategias para estos últimos meses, “porque 2024 fue un año muy rudo”, puesto que tuvieron que enfrentar la distorsión del tipo de cambio del bolívar y el dólar que generó un problema en el comercio.

“Tuvimos un trimestre muy bajo, y recién (en el mes de mayo) Día de las Madres se aceleró un poco el proceso de ventas, pero después bajaron por el ambiente político y ahora nos preparamos para tratar de repuntar en un año bastante complejo”, indicó.

