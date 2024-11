Desde ayer liberaron a 45 presos postelecciones del 28J

Luis Chunga || Fotos Jose Hartman

En medio de canticos, llantos y abrazos de felicidad, fueron liberados ayer sábado del Penal del estado Aragua, en la población de Tocorón, municipio Ezequiel Zamora, al sur de la región aragueña, los primeros detenidos que habían sido señalados por los delitos de terrorismo e instigación al odio durante los días 29 y 30 de julio, luego de las elecciones presidenciales, en la cual se escenificaron violentas protestas dejaron como saldo 27 venezolanos muertos y más de 500 heridos

La liberación comenzó a las 9:00 de la mañana, se conoció que una primera lista figuraban 200 detenidos, quienes se les iba a otorgar la libertad. Hasta la tarde de ayer, se había ordenado la excarcelación de 45 privados, la gran mayoría recibió libertad plena, mientras que a otros se les dio la Medida Cautelar de Sustitutiva de Libertad bajo el régimen de presentación cada 30 días.

CONTINUARÁ DOMINGO Y LUNES

De manera extraoficial se conoció que los funcionarios de los Tribunales de Justicia y de la Fiscalía seguirán apostados en las instalaciones del Penal de Aragua para seguir evaluando cada caso y así darle cumplimiento al llamado que hizo recientemente el presidente Nicolás Maduro, de estudiar y revisar los procedimientos realizados para detener a estas personas luego de las elecciones del 28 de julio.

DIOS CON NOSOTROS

Los muchachos, adultos y personas de la tercera edad, salieron de la cárcel alegres, mostrando orgullosos el documento de excarcelación, “Se hizo justicia, Dios siempre estuvo con nosotros, me encerraron injustamente pero adentro del penal me di cuenta que Dios estaba con nosotros, no hemos recibido ningún tipo de maltrato, ni atropello, a todas las madres de familia, hermanos y padres solamente les puedo decir, sus hijos saldrán en libertad solamente tengan Fe”, dijo uno de los liberados.

“Me siento feliz de tener entre mis brazos nuevamente a mi hijo, lo metieron injustamente a la cárcel, él no es político, pero tampoco respetaron sus ideas, no buscamos venganza, porque de eso se encarga nuestro Dios”, dijo una madre mientras abrazaba a su hijo que no lo veía desde el 29 de Julio día en que fue encarcelado.

Uno de los mensajes que sorprendió a todos los que se encentraban fuera del penal esperando la salida de sus familiares fue el de Edgar Morillo. “Tenemos un Dios justo, durante estos cuatro meses encarcelados nunca nos maltrataron, los guardias nos trataron muy bien, nos enseñaron a valorar las cosas, ellos nos enseñaron a conocer a Dios dentro de la cárcel, nos decían que nosotros no éramos presos, que éramos alumnos, nos enseñaban la palabra de Dios, es por eso que todos saldrán libres” señaló.

Listado de personas en libertad:

Sergio blanco

Luis Alberto Contreras (18)

Yonaiker lima (25)

Eudomar Mujica (41)

Humberto Arias (33)

Alex González (20)

José Luis Rodríguez (19)

Luis Alarcón (28)

Gilber Vázquez

Roger Rondón

Santos Villarreal

Maximiliano guerra (36)

Domingo Rodríguez

Juan Ramos Diaz (63)

Edelkis García Contreras

Eduardo Casorca

Andrés Ricardo Bohórquez (26)

Wilmer Moraiko

Carlos Peroza

Richard Morillo (34)

Alexys Morillo (38)

Alexander fuentes

Bladimir Leonardo Piñero

Ender José López Blanco

Carlos Suárez Bellorin

José Leonardo Sandoval

Ananías Flores (60)

Félix Mosqueda

Luis Enrique Correa ( 18)

Darío Muñoz (27)