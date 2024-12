Habitantes de Girardot y MBI siguen en búsqueda del gas doméstico

|| Luis Chunga

Continúa la escasez de gas doméstico en la mayoría de los llenaderos de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, lo que aumenta la preocupación en quienes dependen del recurso para cocinar sus alimentos.

Las más preocupadas son las amas de casa, quienes diariamente se acercan a las distribuidoras de gas, con la esperanza de que se reacti-ven pronto.

Más de 30 días han pasado desde que comenzó la falla de gas en Aragua, luego del incendio en un gasoducto en Monagas, el cual, se-gún las autoridades, ya funcionan en más de 80%.

“En mi casa vivo con mi esposo y mis cuatro hijos (todos estudiantes) y con mi carrucha recorro los barrios cercanos en busca de gas do-méstico, pero no consigo, me siento impotente y tengo que buscar formas para no dejar de cocinar”.

De igual manera, Pablo Tomás Sinfuegos, habitante de MBI, señaló que “la vez pasada desde el punto de llenado de Arsenal me fui ca-minando hasta la planta de Coropo, municipio Francisco Linares Al-cántara y con la ayuda de un amigo compré dos bombonas”.

En información que aportan los mismos usuarios, la empresa Aragua Gas retomó actividades en otras localidades, como en FLA, pero en la sede de Arsenal aún están “cerrados hasta nuevo aviso”.

Foto EP