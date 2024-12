𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙨𝙞𝙢𝙞𝙡𝙖𝙧𝙚𝙨 𝙖 𝙖𝙯𝙪𝙛𝙧𝙚 𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙖𝙗𝙤𝙗𝙤

En horas de la madrugada y parte de la ma帽ana varios sectores de la zona norte de Valencia, norte de San Diego, Diego Ibarra, entre otros, han reportado un olor que describen como a desechos descompuestos o azufre.

Esto es un evento c铆clico y se deben al hist贸rico paso de aguas sulfurosas y con temperaturas ligeramente altas, presentes com煤nmente en Trincheras (Naguanagua), y Aguas Calientes, Diego Ibarra todos en la cara sur de la cordillera de la costa.

Se帽ala que este mismo olor se ha presentado en otras oportunidades, entre diciembre y enero; por ser meses de temperatura mas baja lo que favorece el evento.

Los reportes recibidos son del norte de Valencia, San Diego, Mariara y la variante B谩rbula 鈥 Yagua, Trincheras, Naguanagua, hasta Aguas Calientes, Diego Ibarra.

En los 煤ltimos d铆as nuevamente hemos recibido algunos reportes de percepci贸n de olor “similar o comparado con azufre” seg煤n vecinos. No se descarta que estos olores puedan ser percibidos tambi茅n al extremo oeste del estado Aragua, normalmente en esta 茅poca que es de menor temperatura ambiental en la madrugada y ma帽anas entre otras caracter铆sticas

La deficiencia de cobertura de celulares y datos ha mermado un poco los reportes en zonas donde usualmente se presentan estos olores y con ello se dificulta la precisi贸n de la extensi贸n del evento.

Algunas personas no realizan reporte por pensar que son olores procedentes de desechos s贸lidos con incorrecta disposici贸n.

Precis贸 que hasta la fecha no se han presentado casos oficiales de afectaciones a personas por esta causa, ni en la actualidad ni en 茅pocas anteriores.

No existe relaci贸n alguna entre estos olores y eventos s铆smicos venideros o alg煤n otro de origen natural, los cuales no se pueden predecir, es decir, la presencia de este evento que es c铆clico no genera ning煤n otro.

Importante se帽alar que la percepci贸n de estos olores depende tambi茅n de la temperatura, velocidad y direcci贸n del viento (Con informaci贸n suministrada por Jacobo Vidarte).-