UBA realizó con éxito semana de iniciación universitaria

|| Nota de prensa

***Los jóvenes que desde ya son parte de la Universidad Bicentenaria pudieron conocer las herramientas básicas que les permitirán tener una visión más clara de las carreras escogidas por cada uno de ellos

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y explorar las instalaciones de esta prestigiosa casa de estudios, de esta forma muchos pueden encontrar el punto de conexión que buscan para familiarizarse con la universidad.

Uno de los principales motivos que impulsa la decisión de los estudiantes es el campus, sus instalaciones, ya que cuenta con diversas áreas comunes y de interés que no sólo les permiten desarrollarse como profesionales sino también crecer a nivel personal a través del deporte, la cultura y la socialización.

LOS ESTUDIANTES

Algunos de ellos compartieron su experiencia durante este proceso, como es el caso de Luis Herrera, estudiante de Ingeniería Eléctrica, quien comentó “Conocí a la Universidad Bicentenaria gracias a una actividad cultural a la que asistí previamente, desde entonces me enamoré de ella y de su campus, eso me motivó mucho y espero con ansias empezar mi carrera”.

Valery Morales, futura profesional en el área de psicología expresó que “estaba nerviosa al principio, pero al darme cuenta del ambiente cálido y del excelente trato de los docentes me siento más tranquila, una de las cosas que me motivó es que tengo conocidos graduados en esta casa de estudios y hoy en día tienen la capacidad de ayudar a otros, así como espero hacerlo yo algún día.”

Sara Pioyani, quien cursará la carrera de Comunicación Social, comentó “éste recorrido me parece maravilloso, he podido conocer a los profesores y estoy bastante emocionada por empezar, tengo muchas expectativas porque es una universidad de renombre y una de las cosas que más me gusta de la UBA es que tiene muchas áreas verdes”.

Carlos Zambrano, futuro administrador de empresas recalcó, “Vine hace un tiempo atrás con mi promoción de bachillerato y desde ese día me gustó, otro punto positivo para mí es que está en Aragua y eso significa que no debo trasladarme a otra ciudad, espero aprender mucho para en un futuro poder administrar mi propio negocio”.

SEMANA DE INICIACIÓN

La UBA ofrece una excelente oportunidad para que los futuros estudiantes se preparen para la vida universitaria. Este programa está diseñado para brindarles a los aspirantes los conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar con éxito los desafíos académicos.

A través de actividades dinámicas y formativas, los participantes refuerzan sus bases en áreas clave y adquieren habilidades esenciales para adaptarse y destacarse en su futura carrera universitaria.

Son varios los motivos que animan a los futuros estudiantes a ser parte de la UBA, y la misma, siempre estará a disposición de brindar la mayor información y apoyo para la toma de una decisión tan importante.