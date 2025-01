Usuarios piden regulación del servicio de gas doméstico

|| José R. Carpio G.

***La falta de gas doméstico se agudizó en los últimos tres meses del año pasado en algunas regiones como Aragua, lo que generó preocupación entre los ciudadanos que necesitan del recurso para las labores del hogar.***

Con respecto al tema, José Rosales, usuario, destacó que tienen tres meses en espera para la distribución del gas. “Yo soy una persona de la tercera edad, que no puedo estar cargando este cilindro de un lado a otro, por eso esperemos que se solucione la situación y que nos entreguen a tiempo nuestras bombonas”.

Asimismo, Oswaldo Pinto destacó que cumplió dos meses sin el carburante. “En diciembre tuvimos que solucionar con cocina eléctrica y leña, sólo esperemos que después de esta entrega, nos les den llenas al siguiente día”.

De esta misma manera se pudo conocer -a través de los trabajadores de una reconocida empresa ubicada en la calle Miranda del centro de Maracay- que laboraran en horario de oficina de lunes a viernes, para proporcionar información acerca de la distribución de los cilindros.

Paralelamente, el personal de la empresa destacó que no son necesarias las colas desde la madrugada, debido a que “la distribución fluye de manera paulatina”, al tiempo que recorda-ron que el precio de los cilindros varía según el tamaño. La de 10 kilogramos se vende en $ 4, a tasa del Banco Centra de Venezuela (BCV).

ESPERAN REACTIVACIÓN

Milvia Flores, habitante de Arsenal, en el municipio Mario Briceño Iragorry, resaltó que la planta de Aragua Gas tiene aproximadamente tres meses cerrada, lo que enfatizó, perjudica a los habitantes de este sector, “ya que nosotros contamos con esta planta para surtirnos del gas doméstico”.

Yousef Yousef comentó que esperan la activación del llenadero. “Esta situación me ha traído pérdidas económicas, he comprado cocinas eléctricas y se me quemaron”.

Se conoció que en sectores de varios municipios de la entidad comenzó a llegar el gas doméstico hace unas semanas, por lo que esperan que el servicio se regule en su totalidad en todas las comunidades de los estados afectados.