Incendios forestales afectan el Henri Pittier

RECOMENDACIONES El director de Sembramos Todos indicó que estos sucesos afectan al ecosistema del país, ya que “vamos perdiendo biodiversidad en cada uno, lo que se quema no se recupera, así broten árboles nuevos. La fauna e insectos mueren y eso no nace por generación espontánea y las montañas se sabanizan, termina creciendo maleza invasora que impide el crecimiento de árboles de la zona”. García recomienda evitar a toda costa la quema de desechos. “Las alcaldías deberían tener severas sanciones contra la práctica. La educación aquí juega un papel primordial y practicar la vigilancia forestal, que se ha abandonado por presupuesto”. También recomendó estimular la educación ambiental en el hogar, no dejar la responsabilidad a la escuela en su totalidad.