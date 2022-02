En Maracay incumplen normas de bioseguridad contra el COVID-19

|| Luis Chunga

Cerca de 60% de las personas que habitan o trabajan en la ciudad no atienden estas reglas

Cerca del 60% de los maracayeros cree que la principal causa del aumento de contagios por COVID-19, tiene como origen que la gente no respeta las medidas de bioseguridad, entre ellas el distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas, aplicación del gel antibacterial, imposición de cuarentena, entre otros.

La psicóloga maracayera María Freites, aseguró que “existen causas individuales para no respetar las medidas de bioseguridad, uno de los motivos podría ser el individualismo, puesto que no hay un sentido de comunidad y solidaridad con la otra persona, pareciera que mucha gente piensa y dice “sálvese quien pueda”, es por eso que el gobierno para evitarse problemas prefiere otorgar la flexibilidad para que minimice la ansiedad”, analizó.

Freites sugirió seguir aplicando medidas estrictas, pero no obligatorias, considera que es una buena estrategia que está dando resultados en varios países.

HABLA EL PUEBLO

“Yo me cuido y me preocupo en que mi núcleo familiar esté bien, pero en Maracay parece que no valoramos que alguien se preocupe por la otra persona, ese es el modelo social en que vivimos” dijo María Estela Figueroa.

También, Eduardo Santa María, estudiante de medicina en la UC consideró que “yo a veces me cuido y a veces no, nunca utilice gel, el tapaboca lo llevó en el bolsillo por compromiso, si salgo así yo no le hago daño a nadie, si la gente nota que no cumplo normas de seguridad, que no se me acerque y punto” señaló.

Un poco más crítico es Jorge Sandoval: “Lamentablemente con normas o sin normas, lo cierto que desde que llegó la pandemia, estamos viviendo un mundo ficticio que hemos construido, hay falta de empatía que justifica el comportamiento de los aragüeños” dice.

A su vez, Olga Morales dice: “A mí no me va a pasar nada siempre salgo sin tapaboca y todo está bien, ¡así que puedo volver a salir sin problema!, el virus no me da a mí porque yo tengo buenas defensas y tomo bastante jengibre” indicó

Finalmente, Mario Salas considera que “todos hablan de las medidas de bioseguridad pero nadie habla de aquellas personas que tienen que salir a buscar comida para mantener a la familia, la gente habla del distanciamiento, pero todos los días en el Terminal de pasajeros de Maracay abordan las camionetas sin protección, en Venezuela casi nadie cumple con las normas de bioseguridad” consideró.