Choferes advierten que el aumento del pasaje abarca todas las rutas de Aragua

|| Luis Chunga

Aseguran que el reajuste es la única opción que tienen para garantizar la operatividad de las unidades

Choferes de las diferentes líneas urbanas y suburbanas del estado Aragua, coincidieron en señalar que el aumento de los precios del pasaje no es un capricho de los gremialistas, ni mucho menos intentan afectar la economía de los usuarios, quienes lamentablemente no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder trasladarse de un lugar a otro.

Reconocieron que esta situación continúa generando malestar entre los usuarios. Según Alí Escalona, presidente de la Unión Palo Negro, se vieron en la necesidad de activar el aumento “porque las autoridades hacen caso omiso al reclamo de los transportistas”.

“Nosotros estamos solicitando a las autoridades competentes que nos den el mismo trato que el gobierno está otorgando a los transportistas de Carabobo, Lara, Caracas, los choferes de Aragua también tienen necesidades” aclaró.

Luego añadió: “También somos pueblo, las autoridades tienen que escuchar nuestros reclamos, hace unos días la policía le quitó 12 licencias a conductores de nuestro gremio y hasta el día de hoy (este sábado) tenían retenidos dos vehículos, consideramos que es injusto, porque están dejando sin trabajo a varias familias” dijo

Agregó que “El gobierno nacional cree que al facilitarnos la oportunidad para poder surtir nuestros vehículos con gasoil, ya solucionó el problema, pero eso es mentira, tenemos que repotenciar nuestras unidades”.

Asimismo, Hugo Hernández, chofer con más de 40 años trabajando en Unión Coromoto denunció que “ aquí en el Terminal de Maracay, la policía nos quita las licencias, no quieren que haya aumento de los pasajes, pero no se preocupan en arreglar el desastroso estado en que se encuentran las instalaciones, falta alumbrado, la vía está llena de huecos y troneras, no hay vigilancia, mi camioneta cayó a un hueco y destruyó uno de los amortiguadores, tuve que pedir prestado 200 dólares para comprar el repuesto y aquí me tienen, reparando mi camioneta” dijo.

Luego, Orlando Valenzuela, chofer de Unión Santa Rita aseguró que “esto cada día esta de mal en peor, quieren presionarnos en unas cosas y nos niegan el aumento del pasaje, no es un capricho, sino que es algo justo lo que estamos pidiendo y nos merecemos” indicó.

Los choferes aseguran que el incremento, es la única opción que tienen para garantizar la operatividad de las unidades, en vista del alto costo de los repuestos e insumos para el funcionamiento de los autobuses.