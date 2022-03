Comerciantes de verduras, hortalizas y carne ajustan precios

|| Luis Chunga

Denunciaron que muchas veces las ganancias se la llevan los distribuidores y los caleteros

Comerciantes de artefactos electrodomésticos, ropa, zapaterías, víveres, verduras, hortalizas y frutas, del municipio Girardot y Mario Briceño Iragorry entre otros, comenzaron a reajustar los precios de sus productos.

Por su parte, los compradores especialmente las amas de casa también reflejaron su preocupación por que aseguran que el nuevo aumento del salario mínimo de 126, 32 (28 dólares) no cubre ni siquiera las necesidades mínimas en el hogar.

Los vendedores de los diferentes rubros aseguraron que es necesario aumentar precios de los alimentos, verduras, charcutería, carne, pollo, vísceras, artículos de limpieza, arroz, azúcar, porque los distribuidores también reajustaron sus tarifas. “Nosotros comprendemos la situación que estamos pasando, sabemos que el nuevo sueldo mínimo no alcanza para nada, pero la gente tiene que comprender que los comerciantes no podemos trabajar para perder parte de nuestra inversión, debemos de tener, aunque sea una mínima ganancia”, dijo el propietario de una tienda de artefactos electrodomésticos de Maracay.

Desde el mercado libre, los vendedores de verduras y hortalizas dijeron que posiblemente este domingo las verduras y hortalizas, amanezcan con otro precio. “Los proveedores ya nos avisaron que a partir del lunes la papa, zanahoria, cebolla, auyama, frutas llegarán con nuevos precios, muchas veces nosotros tenemos que pagar el transporte, pagamos a los caleteros, no me quejo, pero ese es nuestro trabajo, si no compramos la mercancía nos quedamos “desempleados” dijo Miguel Jiménez.

También el precio de las hortalizas no se resistirá a la espiral del incremento, “ya borré como tres veces el tablón de precios y a veces tengo que cambiarlo dos veces a la semana. Hay alimentos como la cebolla, que llega con precio más elevado, la papa costaba Bs. 9,00 el kilogramo, me supongo que el lunes costará 12 el kilogramo” vislumbró Jiménez.

“La zanahoria puede llegar a los 6,50 bolívares; también el cebollín sube cada día, yo lo estaba vendiendo a 16,00 el Kg., el pimentón puede llegar a Bs. 13,00 el kilo, todos esos precios son en bolívar, el único que esta barato es el tomate que se vende a 2,00 bolívares” prosiguió el comerciante.

Asimismo, María, “La Verdulera” dijo que es necesario ajustar precios. Reconoció que las ventas en general en el mercado han caído. “A la gente no le alcanza ni para comprar tomate", dice María quien es pensionada y vive con su madre y nietos."Los mayoristas aseguran que trabajan con el dólar y eso no genera mucha ganancia” terminó diciendo.