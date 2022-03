Pasarelas están olvidadas por falta de educación vial y mantenimiento

|| Luis Chunga

Muchas personas denuncian que esos pasillos que se ocultan en medio de la oscuridad se “prestan” para cualquier delito y otras actividades

Pobladores de los diferentes municipios, coincidieron en señalar que las personas se niegan a utilizar las pasarelas porque no tienen concepto de lo que significa la seguridad vial y desconocen las conductas de riesgo tanto de los conductores como de los peatones.

En estas últimas semanas, en Aragua han ocurrido graves accidente con pérdidas humanas donde la muerte no respeta la edad, eso ocurre por la falta de conciencia o peor aún, a la ausencia de una cultura de seguridad.

“En Aragua no tenemos conductas de riesgo en las pasarelas, y eso se manifiesta por la imprudencia de los peatones y sus actitudes, es por eso que se necesitan leyes regionales que permitan multar a los peatones imprudentes” dice Natalia Ochoa.

Amalia Sánchez, madre de familia dijo que “no estamos preparados para enfrentar ese tipo de multas, la gente cruza las vías rápidas sin importarle qué puede suceder, hay gente que exige las construcciones de estos puentes con mejoras estructurales, incluyendo la obligatoriedad que tenga rampa, pero creo que aun así la persona no respeta, somos flojos para subir escaleras y preferimos cruzar corriendo la vía, muchas veces con nuestros hijos de la mano, digo esto porque yo lo hago a cualquier hora del día” admitió.

Asimismo, Manuel Gutiérrez dijo “no utilizamos las pasarelas de cruce por flojera, no pensamos que en las vías rápidas los conductores no suelen respetar al peatón, ni mucho menos las rayas “cebras peatonales”, tanto choferes como las personas, son imprudentes y mantienen conductas de riesgo como caminar fuera de las veredas, subir y bajar de los vehículos de transporte público en lugares no autorizados, cruzar la calle por cualquier lugar menos por las líneas peatonales” señaló.

Finalmente la joven Marisol Abreu consideró que “otro de los problemas es que las estructuras de las pasarelas no tienen mantenimiento, están abandonadas si uno sube tiene miedo que algún delincuente se esconda para atrapar a sus víctimas, otros hacen sus necesidades fisiológicas, otros lanzan bolsas de basura, otros aprovechan la oportunidad para hacer el amor clandestinamente en la pasarela, por falta de alumbrado eléctrico, entonces ¿con que valor uno puede utilizar esas caminerías que en realidad no protegen nuestras vidas?”, preguntó.

Tal parece que el vandalismo y la falta de mantenimiento son las causas principales de que estas estructuras estén en el olvido.