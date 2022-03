Médicos venezolanos continúan dejando huella en el país y en el extranjero

ACTIVIDADES DEL GREMIO EN ARAGUA En conmemoración del Día del Médico Venezolano, el sector hará una ofrenda floral a las 8:30 am, luego la misa de acción de gracias a las 10:00 am. La entrega de botones de reconocimiento a los médicos con más de 30 años de servicio a las 11:00 am y finalizarán con un compartir. Estas actividades se harán en la sede del Colegio de Médicos, en la Av. Universidad.