Antonio Ecarri: El país debe convertirse en promotor del emprendimiento

|| Glenn Requena / Fotos: Carmen Elisa Pecorelli/ Cortesía

Recalcó que el Gobierno nacional tiene que repotenciar el Inces para transformarlo en un gran centro para los emprendedores

En exclusiva para El Periodiquito, TRV y Auténtica 107.5 FM, Antonio Ecarri, presidente del partido político Alianza del Lápiz, aseveró que es necesario que el país se reinvente y la educación es el único motor que puede hacer que Venezuela avance, y así generar una serie de políticas que estén alrededor como lo es el emprendimiento.

Destacó que desde hace al menos 14 años la organización ha creado las Casas de Lápiz, centro de formación de artes y oficios, sin embargo, cuando egresa un emprendedor le hace falta formalizarse y tener acceso a microcréditos.

Afirmó que el territorio nacional debe convertirse en promotor del emprendimiento, por lo que considera que el Estado debe exonerar de todos los aranceles al nuevo empresario, facilitar la exención fiscal por más de tres años y ayudar a su formalización.

“Para eso tenemos que repotenciar el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), hay que transformarlo en el gran centro de emprendedores en el país”, comentó. Estas acciones se hacen en la Casa de Lápiz, pero el esfuerzo como fundación es pequeño, así lo indicó Ecarri, quien enfatizó que llegarán a los 18 municipios de Aragua.

El dirigente social detalló que hay más de 400 egresados en San Sebastián de los Reyes, al sur de la entidad, pero es primordial que haya una formalización de los emprendedores, lo que hasta ahora no les ha permitido los aranceles.

ACCESO A CRÉDITOS

Ecarri relató que mantuvo conversaciones con el sector bancario para impulsar a los emprendedores. No obstante, no obtuvo respuestas positivas para la entrega de financiamientos, a pesar que el encaje legal bajó de 85% a 73%.

Explicó que los venezolanos necesitan es créditos en dólares y no en bolívares, para que el dinero les rinda y no terminar en “una bolsa de pollo y harina”. El presidente de Lápiz dijo que el país debe sincerarse, los ingresos petroleros no son suficientes, por lo que el Ejecutivo nacional debe ir hacia un estado emprendedor.

DIÁLOGO EFECTIVO

Manifestó que los diálogos son para lograr resultados importantes y uno debe ser que los niños se alimenten, porque aseveró que el país sufre una crisis de malnutrición, que no debe ser relegado por temas políticos.

“A los venezolanos nos tiene que interesar que hay toda una generación comprometida en su desarrollo porque no reciben los nutrientes necesarios”.

El dirigente agregó que el diálogo tiene que ser entre actores efectivos y no con los “vencidos”, ya que después del 21 de noviembre hay nuevas caras que representan a la mayoría de los ciudadanos.

De acuerdo al presidente de la tolda política, debe haber consciencia frente a los grandes problemas nacionales, tener una agenda social y económica, para luego resolver los inconvenientes políticos que se resuelven en unas futuras elecciones

SOBRE LAS CARENCIAS Ecarri puntualizó que la oposición tiene carencia de credibilidad, respeto y ética, por lo que no se puede ir a primarias, sin resolver las divergencias en cada tolda política. “Si aquí hay unas diferencias de éticas, respeto y compromiso con el país, no puedes tener una visión compartida e ir a elecciones internas con esas personas. Venezuela lo que necesita es alguien que diga la verdad. Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt y el propio Hugo Chávez, no necesitaron de primarias, lo que le vendieron al país fue un proyecto político concreto y entusiasmo a las grandes mayorías”, opinó.

¿QUIÉN ES ANTONIO ECARRI?

Nació el 2 de septiembre de 1947 en Valencia, estado Carabobo.

Profesor titular de la UC, donde egresó como abogado.

Magíster en Derecho del Trabajo por la UC, donde se desempeñó como docente de pregrado y postgrado, jubilado desde el año 2007 como Profesor Titular.

Presidente nacional de la Alianza del Lápiz.

Excandidato a alcalde de Caracas.

Presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri.

Tiene un hijo.

OBJETIVOS CLAROS

La Alianza del Lápiz es una organización política y social que surgió, en el año 2010, como una plataforma de encuentro de organizaciones independientes de la sociedad civil que hacen vida principalmente en el Oeste de la ciudad de Caracas.

En el año 2013 se inscribió como partido político formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para ser la expresión del proyecto social “Casas del Lápiz”. Además sirvió como plataforma electoral para la candidatura independiente de Antonio Ecarri a la Alcaldía de Caracas.