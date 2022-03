Bote de aguas blancas afecta a habitantes de José Félix Ribas

|| Glenn Requena

Más de 30 viviendas no pueden beneficiarse del vital líquido porque no les llega con suficiente fuerza en sus tuberías

El bote de aguas blancas y el mal estado de las calles, son los problemas principales que tienen los vecinos del sector José Félix Ribas del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), en el estado Aragua. Denunciaron que la tubería matriz colapsó, lo que perjudica a más de 50 viviendas de la zona, porque no tienen acceso al servicio básico.

Los residentes de las calles 3 y 9 del sector 5, señalaron que debido a esta problemática el agua no llega a sus hogares con presión. También mencionaron que no siempre tienen acceso al recurso.

“Esto tiene un año. Emergió de repente y brotó la tubería. En diciembre vinieron a repararlo, pero como a los cuatro días volvió a botar el agua y sale por las calles”, resaltó Tommy Salazar, concejal de la jurisdicción. Alexis Marín, residente de la comunidad, indicó que hay una pérdida total de agua y las calles están deterioradas ante la falta de mantenimiento.

“El problema con el agua no permite que muchas calles no tengan agua, es grave y colapsan las tuberías, algunas están fracturadas. Lo único que se cumple aquí es el aseo que pasa dos veces a la semana”, comentó el habitante. Otro de los servicios que no llega con regularidad al urbanismo es el de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), hay personas que tienen más de dos años sin tono, ni internet.

Foto: Glenn Requena