Realizaron taller de Rescate y Salvamento Acuático en Cagua

En el marco de la celebración del mes de la Mujer, la Dirección de Protección Civil en el municipio Sucre del estado Aragua, dictó un taller teórico-práctico de rescate y salvamento acuático, dirigido a las féminas de diferentes cuerpos de seguridad y funcionarias públicas de la alcaldía.

El S/M Manuel Vera, coordinador de Rescate y Operaciones Especiales del Cuerpo de Bomberos regional, facilitador del taller, señaló que la inducción teórica se llevó a cabo en las instalaciones del instituto Universitario “Antonio Ricaurte” (Iutar) y posteriormente el taller práctico se realizó en el área de la piscina del Club Italo de Cagua.

Destacó que las participantes no solo aprendieron la teoría de técnicas básicas de rescates en el agua, sino que además la practicaron con total éxito.”Felicito a todas las valientes que participaron en la actividad… Muchas de ellas no sabían nadar, pero no fue impedimento para que aprendieran las técnicas de rescates acuáticos, entre ellas maniobras de salvamento, rescate básico, sumersión, abordaje y víctimas con diferentes dispositivos de rescate”, apuntó Vera.

Resaltó que durante la inducción desarrollaron habilidades de salvamento, que les permitieron enfrentar sus remeras ante situaciones diversas de emergencias en el agua.

Es importante mencionar que la formación llevó consigo un certificado que sustenta la participación, rendimiento y desenvolvimiento durante el desarrollo de la actividad de rescate validado por la Dirección de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos del municipio Sucre.