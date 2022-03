Usuarios rechazaron pago de gasolina subsidiada solo por Biopago

|| Yirvis Vásquez / Foto Cortesía

A partir del 2 de abril inicia la nueva modalidad en el país, según el gobierno nacional

A partir del 2 de abril se eliminará el pago en efectivo de la gasolina subsidiada en las estaciones de servicio, ahora solo se hará a través de la plataforma Patria, con el sistema BiopagoPDV.

Ante esta decisión, a través de la red social Instagram de El Periodiquito se colgó una encuesta para conocer la posición de los usuarios, la mayoría rechazó la medida.

El 73% de los que participaron manifestó no estar de acuerdo, debido a que hay quienes no todos están inscritos en Patria, otros argumentan que es un servicio nacional y no debe haber tantas restricciones para acceder a él.

Mientras que 27% dijo estar de acuerdo para acabar con las irregularidades por parte de los funcionarios en algunas estaciones de servicio.

Entre lo colgado en nuestras redes los usuarios indican que la medida dificulta el acceso al combustible subsidiado.

Es de mencionar que todos los usuarios de la plataforma a la hora de aceptar el subsidio de combustible deberán tener en cualquiera de los monederos de la Plataforma Patria, el monto requerido (para 120 litros, el equivalente a 13,2 bolívares).

Adelanto de efectivo

En caso de que el usuario no disponga del saldo en el momento de recibir la asignación, se indica que la plataforma Patria realizará adelanto de efectivo en bolívares digitales, para que no pierda el cupo.

Este pago en bolívares, que actualmente es Bs 0,11 por litros (equivale al 5% del precio de la gasolina internacional). Cabe resaltar que el pasado 6 de marzo al menos 100 estaciones de servicio más pasaron a la modalidad de Premium.