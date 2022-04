Orientan en la preservación de espacios naturales

¿Cómo preservar? Las playas son ecosistemas vivos, donde suceden procesos ecológicos esenciales y fenómenos evolutivos. Accionar con respeto hacia el medioambiente y sus diversas formas de vida, es una manera de preservar la especie.

Visite solo las playas aptas y disfrute de ellas en armonía con la naturaleza. Evite ser un elemento de perturbación, que genera ruido y residuos, degradando el ecosistema.

Evite pisar zonas protegidas, con vegetación y fauna del lugar. Respete las dunas, ya que disipan la energía del mar y son el hábitat de muchas especies.

Respete los accesos a la playa y camine sobre senderos y paseos marítimos señalados. Mejor que limpiar es no ensuciar Evite contaminar las playas con basura. Recoja sus desechos y evite llevar plástico susceptible a salir volando. Si encuentra desechos, disponga en lugar adecuados para ello.

Evite fumar en la playa, si lo hace lleve un cenicero y asegúrese de tirar las colillas a la basura, tome la previsión de que estén bien apagadas para evitar incendios.

Denuncie cualquier actuación negligente: vehículos por la arena, perros u otros animales sueltos, botes de basura, etc.

No haga fogatas, su luz desorienta a los animales y el fuego quema muchos microorganismos útiles, además puedes provocar incendios.

Los cangrejos son los mejores aliados de la limpieza en las playas. No tape los huecos que construyen para sobrevivir.

No introduzca al mar sustancias químicas tóxicas, contaminantes o de carácter explosivo.

No arroje sobras de alimentos al mar.