Abuelitos se debaten entre comprar medicinas o comida con la pensión

|| Yirvis Vásquez

Señalaron que Bs 130 no les alcanza para cubrir mayores gastos

Cobrar la pensión para los abuelos puede representar un “alivio”, sin embargo, los 130 bolívares que cobran no les es suficiente para cubrir sus necesidades.

Al consultar con adultos mayores que se encontraban este miércoles en las colas de los bancos ubicados en el centro de Maracay, se les preguntó ¿En qué invierten el beneficio? En su mayoría, coincidieron en que lo obtenido mensualmente les alcanza para comprar “algo de comida o medicinas, ambas no se puede”.

Aproximadamente desde las 7:00 am las personas de la tercera edad se encontraban haciendo la cola frente a las entidades bancarias de la ciudad. Rafael Cárdenas, aguardaba en una de estas filas, dijo que lo que obtiene de la pensión le sirve para el mercado.

“Compro salteado, no todo, caraotas, queso, harina, mantequilla, realmente lo necesario, menos mal no compro medicamentos, porque ni me alcanza”. De igual manera, María González, dijo que a pesar del aumento no alcanza. “Las medicinas están muy costosas, si compro comida no puedo adquirir mis medicamentos”. Agregó que cada caja de pastillas para la tensión tiene un costo de 60 bolívares.

Marina de Castillo coincidió con González, quien precisó que no puede comprar medicinas y comida con los 130 bolívares que devenga de la pensión, debido a que “todo está muy caro”, por ende, compra lo que puede. Por su parte, Alberto Álvarez destacó que apenas cobra, va al mercado a comprar comida para su familia. “No es mucho lo que puedo llevar, pero al menos resuelvo, agradecemos que están dando el