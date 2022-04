Pescadores de Ocumare de la Costa solicitan eliminar el capta huella

|| Yirvis Vásquez

Pescadores de Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro del estado Aragua, denunciaron la situación que viven al no poder abastecer su lancha con combustible subsidiado, señalan que no se le vende la nafta por no estar registrados en la plataforma Patria. Al menos 2.000 personas se ven afectadas por esta situación.

Los trabajadores de El Playón, Cata, Cuyagua, La Boca y Los Cocos se concentraron en la estación de servicio ubicada en el centro de la jurisdicción para hacer el llamado ya señalan que es su única fuente de trabajo.

José Cata vocero del consejo de pescadores de Cata, en compañía de los otros voceros de las distintas comunidades, solicitó que se tome en cuenta la eliminación del capta huella ya que ellos no poseen ni vehículo, ni moto, por ende, no pueden tener el registró.

“Él que nos pasa la huella quiere quitar el 30% o 40% para poder prestarnos el apoyo, tenemos 30.000 litros de gasolina para el sector pesquero y no hemos podido utilizarlos debido a que no tenemos huella”.

Cata hizo un llamado al ministro de pesca por esta problemática ya que se les notificó desde un principio que llegarían a un convenio con PDVSA para que los pescadores pudieran solventar.