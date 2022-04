Usuarios de telefónica hacen largas colas para ser atendidos

|| Glenn Requena

Clientes de diferentes municipios deben acudir a la sucursal principal, donde aparentemente solo entregan 80 números

Amanecer por varios días para esperar ser atendidos es lo que deben vivir los usuarios de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), quienes tienen años y meses sin internet, a pesar de que cancelan el servicio.

En la sede principal de la empresa estatal, ubicada en la avenida López Aveledo, en el casco central de Maracay, los afiliados del servicio hacen filas desde aproximadamente las 3:00 am para obtener un número de 80 que habilitan, para ser atendidos en las oficinas.

“Aquí reparten 80 número y trabajan hasta la 1:00 pm. Nosotros tenemos tres meses sin internet, cancelamos y nada. No es justo lo que están haciendo hoy en día”, manifestó José Díaz.

Añadió que la última vez que pagó el servicio fue por un monto de 50 bolívares, pero aún no tiene la conectividad. “Los reclamos se gestionan por la página, pero no tenemos respuesta. El servicio más caro es el que no se tiene”.

De Caña de Azúcar, Paraparal, Av. Bermúdez, Barrio El Carmen y la Av. 10 de Diciembre, eran algunos de los clientes que aguardaban ayer frente a la sede de la empresa estatal de telefonía.

“No tenemos internet desde hace tres años. Ahora no entregan recibos. Por los bancos no nos dicen cuánto quedamos debiendo, tampoco en Patria sale la deuda. Nadie entiende nada”, expresó Ana Chacón.

Por su parte, Zully Vega enfatizó que hay clientes de Cantv que aún solventes se quedaron sin internet. “El servicio fue suspendido sin explicación alguna”. Recientemente, la empresa informó que a los usuarios que no paguen a tiempo sus facturas se les suspenderá definitivamente el servicio.

A través de redes sociales, la compañía señaló que la medida se aplicará a quienes tengan mínimo dos facturas consecutivas sin cancelar.