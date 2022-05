Jubilados y pensionados piden revaluar los pagos

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

Fetraragua consideró que los anuncios presidenciales son excluyentes y divisionistas

Tras el anuncio del Ejecutivo nacional con respecto al bono único de Bs 10.000 para jubilados, que se pagará en tramos durante 12 meses a través del Sistema Patria, el sector y otros gremios en Aragua exigen evaluar de nuevo el pago de las prestaciones y la definición de su salario.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Aragua, indicó que en 2018 recibieron la reconversión salarial y trajo como consecuencia que lo devengado redujera a cantidades pequeñas.

“Ahora el Gobierno pretende compensar después de cuatro años ese deterioro salarial con un bono de Bs 10.000, que no alcanza”, manifestó.

Aguilar consideró que el sector seguirá “percibiendo un sueldo bastante deteriorado hasta que se estudie el problema de carácter salarial”.

Comentó que el bono es discriminativo y hay una apreciación incorrecta, porque pretende alegrar un sector temporalmente con 10 mil bolívares. “Posteriormente van a seguir cobrando el mismo sueldo y lo que se plantea es la revisión, no un bendito bono que no solucionará el problema”, recalcó el dirigente.

“ANUNCIO EXCLUYENTE”

Raúl Maldonado, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Aragua (Fetraragua), precisó que los anuncios hechos por la administración de Nicolás Maduro son excluyentes y divisionistas, además que no establecen las fechas de pago.

“Es perjudicial a la inmensa mayoría de los cuatro millones y medio de jubilados y pensionados que existen en el país”, señaló.

El dirigente sindical rechazó que no se haya anunciado un verdadero aumento salarial, porque los ajustes recientes no cubren las expectativas. “El gobierno no asume la crisis que vivimos y pretende dividirnos”.