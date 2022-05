Una de cada 10 madres sufre depresión postparto 

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

Aproximadamente 13% de las mujeres en Latinoamérica se enfrentan a esta situación

Una mujer puede atravesar muchos cambios durante y después del embarazo. Alegría, entusiasmo, miedo y ansiedad, son algunas de las emociones que experimenta una madre, tras el nacimiento de su bebé.

No obstante, esto puede ocasionar algo que podrían no esperar: la depresión postparto.

Hay mujeres que se sienten vacías o tristes en los días siguientes de traer al bebé al mundo, lo que puede superarse entre una y dos semanas en las que no se sienten conectadas al nené, como si no fueran las madres, sentimientos que generan confusión.

De acuerdo a la psicóloga María Maldonado, una de cada 10 madres tendrá una depresión postparto, pero las causas se desconocen. Sin embargo, se consideran diferentes etapas de vulnerabilidad. “Ellas caen en un estado de vulnerabilidad y eso genera estrés”, destacó la especialista.

Indicó que la depresión postparto es subdiagnosticada y poco valorada en Venezuela por la falta de asistencia a la consulta después del nacimiento del bebé y la inexistente evaluación psicológica durante el puerperio inmediato.

Maldonado expresó que la depresión postparto en los últimos años ha tomado gran protagonismo, ya que aproximadamente 13% de las mujeres en Latinoamérica padecen de esto después del parto.

De acuerdo a los profesionales de la salud, la depresión puede tratarse con terapias para aprender estrategias que cambien la forma de pensar, sentir y actuar de la madre.

Hay medicamentos como antidepresivos que ayudan a aliviar los síntomas.

RELATOS

Sentirse “inútil” también es unas de las causas por la que se puede tener depresión postparto, así le pasó a una madre cuyo nombre optó por no revelar, que tras el nacimiento de su segunda hija pensó que no podía atender a sus niños mayores.

“Yo deduzco que fue porque tenía otro bebé de un año. Fui a cesárea y el solo pensar no poder atender a los dos me afectó emocionalmente, me sentí una mala madre. Me dio por llorar, no comer y no dormir”, comentó.

Pudo superar esta situación gracias a las terapias con un psicólogo, además de tener el apoyo de su familia.