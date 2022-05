El uso de pasarelas puede salvar cientos de vidas al año

|| Luis Chunga / Fotos Fernan Hernández / Cortesía

Ciudadanos proponen construir cercos en las islas, con el fin de “obligar” a los transeúntes a usar las estructuras metálicas

En Venezuela, según cifras parciales reportadas por la Organización Mundial para la Salud (OMS), entre los años 2015 y 2018, los decesos por arrollamiento oscilaban entre 1.800 a 2.000 personas, en la mayoría de los casos, la imprudencia del transeúnte dio paso a la tragedia.

En el marco de la campaña que emprende El Periodiquito en sus 36 años de fundación, “Ponte freno por la vida”, se realizó un trabajo de campo en las cercanías de la pasarela de El Paseo, en la Av. Universidad, municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), estado Aragua, donde solamente en el mes de abril murieron tres personas por arrollamiento y varios heridos en choques.

En el sitio se pudo comprobar que en menos de 10 minutos cerca de 15 peatones, cargando sobre sus brazos a niños, cruzaron la vía rápida, en ese mismo tiempo se captó que solamente dos personas de la tercera edad cruzaron por la estructura diseñada para tal fin.

Para Carlos Viloria, fiscal de la línea de transporte urbano de El Limón los que más cruzan las vías rápidas, son ciudadanos de la tercera edad.

“Creo que el gobierno regional o municipal debería construir un cerco o una pared, para obligar a la gente que cuide su vida utilizando la pasarela, aquí ya se han registrado dos accidentes de tránsito con personas fallecidas”, entre ellos un infante de tan solo dos años que iba con dos familiares en su cochecito.

Dameli Santalis, transeúnte, apoyó la propuesta de colocar cercos en la isla que divide los canales de la importante arteria vial, con el fin de “obligar” a usar los puentes peatonales.

“Las autoridades deben delimitar la zona, poner vigilancia policial, colocar un semáforo, en todo el día no hay ningún fiscal de tránsito, solamente los ponen en los días estratégicos. Hay que hacer algo para evitar accidentes”.

LOS ARGUMENTOS

Al preguntar a los transeúntes por qué no hacían uso de la pasarela, unos alegaron problemas de salud, mientras que otros alegaron que no son estructuras seguras.

“Estoy enferma, me duele todo mi cuerpo, las piernas, los brazos, no puedo caminar, es por eso que me veo obligada a cruzar por necesidad la vía, y no puedo utilizar la pasarela, porque no tiene rampa, en otros tiempos utilizaba la pasarela para cruzar, pero ahora no puedo”, dijo una señora de la tercera edad que se identificó como “Petra”.

EL DATO

El Reglamento de la Ley de Transporte Terrestres vigente en el país, reza en su artículo 295, numeral 4, que “Todo peatón que cruce una vía pública urbana, debe realizarlo donde hubiere rayado peatonal o estructuras construidas su uso”. Una persona de a pie que transite fuera de estos dispositivos, podrían ser objeto de sanciones por parte de las autoridades de tránsito.