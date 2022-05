La radio se mantiene como uno de los medios más cercanos a la ciudadanía

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

Para algunos locutores en Aragua, la radiodifusión es magia y no ha sido, ni podrá ser reemplazada por otros medios de comunicación

La radio es un medio de comunicación que puede llegar a todas las clases, ofrece un contacto más personal con el oyente. Sin embargo, las nuevas tecnologías han avanzado y con el pasar de los años y cada vez hay más sujetos apegados a las redes sociales, ante esta realidad hoy, Día de la Radio en Venezuela la pregunta base es: ¿Será reemplazada la radiodifusión con las nuevas tecnologías?

Para muchos la radio es uno de los medios más completo que hay entre periódico y televisión, porque es un espacio de comunicación, de debate y de denuncia, donde se estimula y permite la estimulación de la sociedad, pero lo más importante, es inmediatez.

Para Francisco Javier Martínez, director general de la emisora hermana Auténtica 107.5 FM y destacado locutor en el país, este medio de difusión no está desplazado por las redes sociales y siempre será un complemento del resto de los medios de comunicación.

“Ni ha sido, ni lo es y ni lo será, la radio es inamovible. La radio es el medio de comunicación más completo. Las redes sociales son buenas, excelentes, pero siempre serán un complemento de impreso y televisión. La radio puede prescindir de las redes”.

En su larga y prolífica carrera, el locutor ha vivido diferentes etapas de la radiodifusión en Auténtica 107.5 FM, porque anteriormente la emisora llevaba por nombre Capital.

Magia, instantaneidad e indescriptible sensación, son las palabras con las que Martínez describe a este mass media que nació en Venezuela en 1926, con la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país a través de AYRE.

¿CÓMO LLEGARLE AL PÚBLICO?

La frecuencia de 107.5 FM tiene 25 años al aire, pero como Auténtica 21 años y Francisco Javier Martínez llegó hace dos décadas a este medio medio.

Muchas generaciones crecieron escuchando la emisora, por lo que el público contemporáneo es un fiel oyente.

Sin embargo, hay jóvenes que escuchan los diferentes programas que tienen la frecuencia, debido a la convivencia con sus padres.

“Eso significar ser líder en mi renglón, liderazgo absoluto en mi target. Pero rasguñamos mucho en el público joven”, destacó.

“ESCAPE”

Anneliesse Contreras, jefa de prensa de la televisora aliada TRV, es también locutora desde hace 27 años. Para ella no existe mejor cápsula de escape que la radio, más en estos tiempos donde ha evolucionado por la adaptación a los cambios generacionales.

“Ese contacto con las personas que nos dejan entrar donde quiera que estén y a cualquier hora, que acompañamos en el vehículo, en el teléfono, en un portátil, hoy día por internet, es emocionante”, dijo.

Contreras instó a rescatar al llamado “locutor de la vieja escuela”, con estructura de voces, matices, oratoria, cultura para estar detrás del micrófono y una capacidad de improvisación que permite estar horas hablando en los programas.

“Es lamentable escuchar en los últimos años personas sin ningún tipo de preparación vocal y mucho menos cultural, estar conduciendo programas de radio no es para quienes no estén preparados”.

“LLEGA A TODAS PARTES”

Carla Carrera Ortiz, destacada locutora desde hace 19 años y periodista del estado Aragua, aseveró que hay personas que no entienden la importancia y el poder que tiene la radio de llegar a todos los sectores.

Recordó que cuando hubo el apagón nacional nadie estaba informado y solo tres emisores estuvieron al aire en Aragua, informando a los ciudadanos.

No obstante, reconoció que la radio tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y seguir ofreciendo contenido de calidad, por lo que el talento y la preparación juegan papeles claves.

RADIOS ILEGALES

Francisco Javier Martínez enfatizó que la radio está “sobreviviendo” por culpa de las emisoras ilegitimas, que ofrecen tarifas a los anunciantes a precios “económicos” y no pagan tributos.

“Hay más radios ilegales que legales, hay entre 12 y 13 en Aragua. Venden más barato. Con esa ilegalidad cómo puede surgir la industria de la radiodifusión legal en Venezuela”, manifestó Martínez.

¿CÓMO ES LA REALIDAD? (RECUADRO)

Hay locutores que consideran que la radio en el territorio nacional está desasistida, la falta de inversión en las tecnologías por parte del Estado, ha generado que las empresas privadas tengan que ingeniárselas para poder seguir ofreciendo un producto de calidad, según Ortiz.

“Eso ha obligado a las empresas privadas a tener que invertir por su cuenta, para poder seguir ofreciendo al público un producto de calidad desde el punto de vista humano y tecnológico. Hay mucho que aprender y por hacer, falta muchísimo por construir. Pero es un trabajo mancomunado donde empresa privada y Estado trabajen de la mano”.

PASIÓN (columna con CARITAS)

Francisco Javier Martínez

“La radio significa mi vida. Tengo 45 años haciendo radio y me considero un hombre muy afortunado, porque hago lo que me apasiona”.

Anneliesse Contreras

“La radio es hacer magia para esos oyentes que día a día nos siguen en el dial y que debemos enganchar con esos instrumentos que poseemos”.

Carla Carrera

“Es algo que me apasiona, porque uno cree que no lo escuchan. Uno no sabe cuántas personas lo escuchan, pero cuando sale del aire por una situación imprevista o lo que sea, la receptividad y el cariño que uno recibe es invaluable”.