Rotary Maracay realizará 1° jornada de salud animal

La fundación ABAD también está involucrada en la actividad que tendrá corte de uñas y desparasitación en perros y gatos

La atención y el buen trato hacia las mascotas siguen presente. Rotary Maracay con el apoyo de la Fundación ABAD realizará una jornada de salud animal mañana, en la escuela “José María Benítez”, ubicada en la calle Santa María, La Coromoto, municipio Girardot.

Margarita Rivero, presidenta de Rotary Maracay, detalló que habrá consultas, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos y aplicación de la vacuna antirrábica para más de 200 animales, especialmente perros y gatos.

Manifestó que la actividad está prevista a arrancar a las 8:00 am hasta las 2:00 pm y las personas no tendrán que pagar el servicio, ya que es gratuito como ha hecho la fundación en anteriores oportunidades. “La persona no tiene que llevar más nada, solamente la mascota”, resaltó.

Destacó que es la primera jornada de salud animal que hace Rotary Maracay, sin embargo, la Fundación ABAD ya ha hecho estos eventos en varias oportunidades en lo que va de año.

Rivero no descartó que Rotary Maracay realice más de estas actividades benéficas en un futuro no lejano.