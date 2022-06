Alertan a no comprar medicinas en bodegones

UNIDADES MÓVILES La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Aragua indicó que las farmacias móviles no están acondicionadas y no tienen el regente, son personas que “no están preparadas y capacitadas para dispensar una medicina u orientar al paciente”. Además, resaltó que la mayoría de los productos no tienen el almacenamiento adecuado. “El medicamento se daña”.