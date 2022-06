Incremento en los precios de la comida preocupa a las amas de casa

|| Rodolfo Gamarra / Foto: Cortesía

El salario no alcanza para comprar lo mismo que antes, a la vez que se redujo el consumo de proteínas

En las últimas dos semanas la inflación ha hecho de las suyas con el presupuesto de las familias venezolanas. Los precios que se han visto afectados han sido principalmente los de los alimentos básicos de la dieta diaria. Algunos productos como la carne y víveres, como la harina de maíz han incrementado sus precios entre un 10% y un 30% este mes.

Amas de casa y trabajadores se muestran seriamente preocupados, ya que su salario no les alcanza para comprar la misma cantidad de alimentos que podían adquirir el mes pasado. “Ahora tengo que reducir la cantidad de comida que consumo, ya que mi salario no me alcanza para comprar lo mismo que antes” indicó María Requena, ama de casa.

Señalaron las personas consultadas, que el incremento de la inflación se vio reflejado especialmente en la comida. La carne roja, es la que más ha reducido su consumo por ubicarse en precios que oscilan entre los 34 y 36 bolívares el kilo. Así como la harina de maíz precocido, que paso de costar el equivalente a un dólar, unos 5,35 bolívares a costar 8,57 bolívares.

“Las personas cuando pasa este tipo de incrementos con la comida, reducimos el consumo de proteínas por ser lo más caro y lo sustituimos por más carbohidratos, en detrimento de nuestra salud, pedimos a dios que la situación mejore” enfatizó una consultada que no quiso identificarse.