Pediatras orientan acerca de la importancia de preparar a los niños para el retorno a las aulas

¿Qué hay que hacer? Medidas como el distanciamiento entre pupitres, controlar la cantidad de alumnos en cada salón de clases, y el número de horas que se mantendrán en el aula, son medidas que las instituciones educativas tendrán que considerar para lograr reducir los riesgos al contagio. "Los niños tienen que seguir yendo al colegio, tienen que aprender, no solamente socializar, ese enfrentamiento con la nueva realidad no se debe evitar, no solo ellos sino todos nosotros”. Alvares sugiere comenzar por enseñar a los niños a cuidarse y a cuidar de los suyos desde el hogar. "La mejor forma de enseñar es dando el ejemplo, así que los primeros en cumplir y acatar las normas deben ser los padres". Agregó que cuando los niños regresan al hogar es necesario estar pendiente del cambio de ropa, lavado de manos y nuevamente hacer todo esto como una rutina desde que salgan de su casa hasta que lleguen al colegio y de nuevo a la casa. Los maestros y profesores deben estar vigilantes del cumplimiento de todas estas normas durante la permanencia de los estudiantes en la institución. "Profesores, padres y representantes trabajando juntos, pueden lograr que este retorno a clases sea seguro".