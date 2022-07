Ventas de repuestos hechos en Venezuela cayeron 80%

AN

Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), aseguró que produce este sector industrial actualmente en el país es apenas una quinta parte de lo que producía en 2012.

El presidente de Favenpa agregó que “las ventas de repuestos hechos en Venezuela para diversas marcas de automóviles y camiones cayeron 80% en los últimos 10 años”.

“En el primer cuatrimestre de 2022 el resultado económico ha sido un poco mejor al de 2021 o 2020, obviamente porque ya no tenemos las restricciones que tuvimos antes en la pandemia, pero todavía tenemos empresas que se mantienen paralizadas, hay algunas que incluso han disminuido sus ventas y otras que han mejorado sus ventas, entonces el promedio preferimos no usarlo, porque ese número no es representativo de nuestra realidad”.

Por otra parte, Bautista se refirió al alza en los precios de autopartes, y señaló que “estos comerciantes les están cobrando como si estuviesen trabajando al 100% de nuestra capacidad”.

“Estamos obligados a pagar ineficientes servicios públicos, sobre todo la electricidad, cuyos cobros son excesivos. Nos están cobrando como si estuviésemos trabajando al 100% de nuestra capacidad, cuando en realidad estamos trabajando solo al 20% de la capacidad instalada, en promedio”.

Calificó como un “problema” la importación de repuestos chinos y advirtió que en el mercado se están vendiendo la imitación de estos productos.