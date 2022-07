Ciclón Tropical no tuvo afectaciones en el municipio Revenga

|| NP

Durante el paso del Ciclón Tropical Dos por las entidades costeras de Venezuela, en el municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, no se registraron incidentes ni afectaciones, según informó la directora municipal de Protección Civil en Revenga, Lisbeth Páez.

Al respecto, Páez manifestó que dándole cumplimiento a lo emanado por el Gobierno nacional, sobre el despliegue y monitoreo de las zonas con alto riesgo. El equipo de socorro y salvamento bajo su cargo, sigue en constante observación en los cauces de las diferentes quebradas, canales de desagüe y en especial el Río Tuy, el cual es el mayor afluente hídrico que pasa por la jurisdicción.

En este sentido, reveló que durante la madrugada, mañana y tarde del pasado día jueves que era la fecha esperada para la llegada del Ciclón Tropical 2 a costas venezolanas, en el municipio José Rafael Revenga no se registraron afectaciones de ningún tipo. “Acá en Revenga nosotros como Protección Civil municipal, nos mantenemos desplegados en cada uno de los cuadrantes prestando el apoyo y el servicio a nuestras comunidades en materia de prevención y monitoreo constante de los diversos sectores vulnerables”, recalcó Páez.

Agregó que “durante la mañana estuvimos monitoreando todo el cuadrante uno, el cual va desde la urbanización Sant Omero hasta Puente de Hierro, allí constatamos en normal desenvolvimiento de la quebrada Monte Oscuro, Caño La Línea en el casco central de El Consejo y el canal de desagüe de la Urbanización Las Rosas. Mientras que

en horas de la tarde, con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, estuvimos trasladándonos hasta el cuadrante número dos, donde se monitorearon los puntos conocidos como Puente de Hierro, Puente Santa Rosalía, Quebrada Los Monos, Quebrada Los Patos y el Río Guayabal”.

Río Tuy en calma y sin incidencias

Por otra parte, la servidora pública declaró que pese a la lluvia constante que se presentó en el municipio Revenga, el cauce del Río Tuy no generó ningún tipo de riesgo a las comunidades aledañas; “esto gracias a los trabajos previos de dragado, desazolve y ampliación de algunos tramos de río, instruidos por el alcalde Daniel Perdomo Briceño. Con lo cual se disminuyó el nivel de riesgo que en años anteriores este afluente representaba a los vecinos en temporada de lluvias. También queremos hacerle un llamado a la población a no arrojar basura y escombros a los causes porque esto incrementa las posibilidades de afectación a las comunidades” subrayó Páez.

Finalmente, Páez destacó que los cinco directores municipales de Protección Civil que conforman las cinco municipalidades del Eje Este de Aragua, se mantienen en constante comunicación y coordinación. “Entre todos los directores de Protección Civil en el Eje Este, estamos en constante monitoreo del Río Aragua, el cual atraviesa las cinco jurisdicciones”, puntualizó.