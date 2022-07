¡Ayudemos a Jesús Leonardo con su recuperación!

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

El menor de edad necesita algunos insumos y medicamentos para que sus heridas sanen

Jesús Leonardo Castellanos Briceño es un niño de nueve años de edad que necesita la ayuda de todos. Recientemente fue operado en la médula espinal, porque estaba anclada a los nervios, debido a una lipomielomeningocele a nivel lumbosacro que tiene desde su nacimiento.

Yessica Briceño, madre del joven guerrero, explicó que su pequeño fue operado hace una semana en el Hospital Central de Maracay (HCM), ya que su médula espinal estaba muy cerca de los nervios y podrían dejarlo inválido.

La madre de Jesús Leonardo, proveniente de Trujillo, relató que cuando los médicos detectaron la condición del niño se dirigieron al Hospital de Valera, para que los neurocirujanos lo atendieran y así enfrentar su patología. “En ese momento había un solo neurocirujano pediátrico, quien lo vio y le mandó a hacer sus resonancias y estudios para operar. Entró a la lista de espera y fue pasando el tiempo”, comentó.

Pasaron los meses y acudieron al Hospital de Niños JM de los Ríos, en Caracas, donde le realizaron otros exámenes para entrar en la neurocirugía. Fue colocado en la lista de espera.

“Nos llamaron un jueves en la noche diciendo que iba a ser intervenido un viernes a las 7:00 am, no me daba chance porque estaba en Trujillo”, expresó. Briceño indicó que llegaron a Maracay gracias a un “angelito” que vio un vídeo de Jesús Leonardo y recomendó que lo llevaran al HCM. Además, una fundación ayudó con los exámenes del pequeño.

Hoy este guerrero de la vida superó la delicada intervención quirúrgica, pero en el trecho que le queda de su recuperación necesita el apoyo de voluntarios que con su ayuda, le acompañen en el recorrido.