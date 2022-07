Periodistas apoyan la revisión de la Ley y coinciden en defender la formación académica

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

Algunos consideraron que habría que hacer mesas de trabajo entre organizaciones gremiales y la AN

La posible reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela, genera opiniones encontradas e inquietud en el gremio. Un nutrido grupo ve con preocupación que sea aprobada una revisión desde la Asamblea Nacional (AN), en que se podría autorizar la “desprofesionalización” de la carrera.

No obstante, hay quienes apuestan al debate entre especialistas y abrirse a “las nuevas realidades”. En lo que parecen coincidir los profesionales consultados por El Periodiquito, es en la necesaria revisión del marco legal y en resaltar la preparación académica.

“Es verdad que los tiempos cambian, pero el periodismo está enfrentando la amenaza de siempre a la libertad de expresión y asumiendo nuevos retos”, dijo Marynés Matos, destacada comunicadora de la región.

Reconoció que los ciudadanos exigen cada vez más rapidez en la información, “por lo que se requiere más que nunca mayor profesionalización de la actividad periodística, que verifiquen las fuentes y que tengan las herramientas para llevar la información a cada hogar con la mayor veracidad posible”.

Resaltó que el periodismo requiere de ética y la formación académica, pero ninguna de las dos se logra “barnizando el ejercicio ilegal”. Por su parte, Luz Rosales, periodista formada por muchos años en El Periodiquito, enfatizó que la Ley del Ejercicio del Periodismo es para aquellas personas que se formaron por al menos cinco años en una universidad, donde recibieron conocimientos para estar preparados.

“El periodismo no es fanatismo, sino una profesión que amerita de mucho: de responsabilidad social, de ética, de valores y va más allá”. Rosales recordó que hace años existían los llamados “comunicadores sociales empíricos”, personas que se preparaban y formaban para hacer periodismo. Sin embargo, ahora hay casas de estudios profesionales, por lo que insistió en la importancia de respetar la legalización de la profesión.

MESAS DE TRABAJO Y EVALUAR

María Sánchez, reconocida periodista de la región central y ancla del programa A Primera Hora, transmitido por TRV, aboga por la discusión abierta y aunque no está de acuerdo con restar méritos a años de estudios, manifiesta una visión más amplia del tema.

Aseveró que es un momento oportuno para que se instalen mesas de discusión con especialistas en el área, que puedan sentarse a escuchar la posición del Parlamento Nacional.

Reafirmó no estar de acuerdo con aquellas personas que se catalogan como comunicadores sociales, cuando no pasaron por una universidad, pero a su juicio, no se puede deslegitimar el derecho de los individuos que han ejercido el periodismo sin pasar por una casa de estudios.

“Hay importantes periodistas en Venezuela que han ejercido sin haber pasado por alguna universidad, sin haberse graduado de licenciados en comunicación social. Ahorita habría que evaluar desde la experiencia que tengan esas personas, evaluar la propuesta de la AN, si es oportuno o no, revisar la Ley del Ejercicio del Periodismo y mirar qué sale de la discusión”.

“NUEVAS REALIDADES”

Nathaniel Blanco, también periodista aragüeño, señaló que para rescatar el periodismo debe haber una reforma de Ley, porque tiene años sin ser modificada. Puntualizó que deberá hacerse una consulta con todas las organizaciones gremiales.

Explicó que la solicitud a la AN fue hecha por organizaciones como el Movimiento de Periodismo Necesario (MPN) y de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela (PPCV). “Todo evoluciona, no solo las tecnologías, también evoluciona el lenguaje, la forma de decir las cosas e informar. La Ley no puede estar anclada a un tiempo que la hace caduca. La Ley debe entrar en vigencia con las nuevas realidades, las nuevas plataformas y el nuevo contexto mundial del periodismo. No tengamos miedo”.