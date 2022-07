Registran al menos 50% de déficit de personal docente

|| AN

Los planteles públicos estarían presentando un alto déficit de personal docente, lo que afecta la educación que deben recibir los alumnos, según señaló Adelba Taffin, presidenta de la ONG, Padres Organizados.

En entrevista radial, Taffin manifestó que el déficit de educadores es de al menos 50%, “lo que es sumamente grave”.

Dijo que a los alumnos no se les garantiza una educación de calidad, porque no cuentan con personal preparado. “Además el gobierno no atiende el llamado de los docentes de recibir un sueldo que alcance para hacerle frente a la inflación”.

Comentó además que en algunos planteles están supliendo la ausencia de educadores, con personal del programa Chamba Juvenil, u otras personas que no tienen preparación para impartir clases.

“A nuestros hijos se les está condenando a la pobreza, porque el instrumento por excelencia para salir de esa condición, es una educación y eso lo sabe todo el mundo”.

Adelba Taffin también señaló que de acuerdo a un monitoreo realizado por la organización que preside, al menos 90% de los planteles tiene la infraestructura deteriorada. 70% de los planteles no se le garantiza el suministro permanente de agua y de electricidad.

Aseguró que el programa de alimentación escolar en las escuelas nacionales escasamente cubre el 50%, y “los alimentos que suministran no son adecuados para combatir la desnutrición”.