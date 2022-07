Manifestación en Caracas llegó hasta el Ministerio de Educación

|| AN / Foto Cortesía

Docentes podrían no regresar a las aulas en septiembre si las autoridades venezolanas no les pagan el dinero correspondiente a sus vacaciones, así lo advirtieron ayer durante una protesta en la sede del Ministerio de Educación, en Caracas.

Griselda Sánchez, presidenta de la organización Formación de la Dirigencia Sindical, calificó de asalto, la situación contra la clase trabajadora activa y jubilada.

Explicó que el viernes pasado les cancelaron las vacaciones con salarios del mes de diciembre, pese a que en la convención colectiva quedó firmado que sería correspondiente al salario de julio.

Manifestó que los maestros, obreros y administrativos necesitan un salario que les permita vivir y que las vacaciones que les corresponden no son una dádiva.

“Eso no es que me están regalando nada. Si alguien ha subsidiado el sistema educativo en Venezuela es el personal que labora en las instituciones. Estoy hablando de los obreros, de los administrativos y de los maestros, que hemos estado firmes en las escuelas, a pesar de la persecución y de la retaliación”.

La docente, en representación del magisterio, acusó a las autoridades de cometer un atropello contra el sector educativo del país.

“Si al trabajador no se le cancela el dinero para el disfrute de las vacaciones, legalmente las vacaciones no han transcurrido, aunque se les dé el tiempo para las mismas. Es decir, que los educadores, aunque no tengan alumnos ni en agosto ni en septiembre, no han tenido vacaciones y, en consecuencia, pueden perfectamente no incorporarse en septiembre y octubre hasta que cancelen”, expresó otra educadora.

Afirmó que si no tienen un tiempo de descanso, los docentes no podrán restituir su fuerza física y mental para tratar con los niños y adolescentes.