Graduados 239 estudiantes del municipio Mario Briceño Iragoy

Bajo un ambiente de alegría desde los espacios del Coliseo El Limón, 239 estudiantes de bachillerato procedentes de cuatro instituciones educativas del municipio Mario Briceño Iragorry, recibieron sus títulos de graduación, actividad que tuvo como madrina del acto a la Gobernadora de Aragua, Karina Carpio.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora del estado bolivariano de Aragua, Karina Carpio, la Autoridad Única de Educación en Aragua, Leonardo Alvarado, el Superintendente del (Servicio Tributario de Aragua (Seta), Aníbal Lanz, entre otras autoridades municipales, personal docente, administrativo, padres y representantes, quienes se deleitaron con la presentación de Sistema de Orquesta Juvenil Regional, así como también se dieron citas diversas agrupaciones culturales que hacen vida en el territorio.

Por su parte, la máxima autoridad regional felicitó a los graduandos por la meta alcanzada, enalteciéndolos con un mensaje esperanzado, “a seguir luchando por sus sueños, a no dejar y no permitir que nada se los arrebate, no se pongan límites, ustedes pueden ser lo que se propongan, estudien, prepárense porque ustedes son el futuro de esta patria”.

Durante el acto la Gobernadora expresó “Yo nací para cosas grandes y la gente que está en el territorio del estado Aragua también nació para cosas grandes. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a esos padres, que Dios bendiga a esos abuelos, a esas madres, que Dios los bendiga a ustedes”, exhortó “sigan avanzando, sigan caminando porque les espera un camino largo, decreto que hay un camino de éxito en cada uno de ustedes, que Dios los bendiga”.

Cabe destacar que los bachilleres pertenecen a las Instituciones: Unidad Educativa Nacional El Limón, Unidad Educativa Nacional Oswaldo Torres Viña, Unidad Educativa Nacional Santos Michelena y la Unidad Educativa Nacional El Paseo.

|| Nota de Prensa Gobernación / Fotos Cortesía