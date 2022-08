Continúa cerrado paso hacia Choroní

|| Luis Chunga

Cuadrillas de trabajadores del gobierno regional se encuentran trabajando en la vía

Hasta este sábado continuaba cerrado el paso vehicular hacia Choroní, municipio Girardot, estado Aragua. Desde el Terminal de Maracay se comprobó que los turistas de Carabobo, Guárico y Lara se sintieron desalentados porque no pudieron disfrutar del fin de semana que habían planificado con anterioridad.

Para no perder el viaje se dirigieron hacia las playas de Ocumare de la Costa, aunque según ellos, siempre prefieren las de Choroní. Incluso choferes solicitaron a las autoridades competentes para que aceleren los trabajos que interrumpen el paso vehicular porque también está afectando sus ingresos familiares.

“Hoy (sábado) el paso sigue cerrado, estamos esperando las órdenes de las autoridades para poder trasladar a los turistas, nosotros respetamos lo que nos dicen las autoridades. Es verdad había viajeros, pero hay que esperar” dijo Briseida Arias, fiscal de la línea de transporte hacia el poblado costero de Girardot.

“Por algo será que no podemos ir a disfrutar de las playas de Choroní, a mi me gustan más que las de Ocumare de la Costa, sin embargo para no quedarme con las maletas listas nos vamos a Ocumare y pasaremos un excelente fin de semana” dijo Marioxi Benavides, residenciada en Barquisimeto, estado Lara.

Pablo Plazuela señaló “para mi Choroní u Ocumare es lo mismo, cuando vengo a la playa lo que me gusta es alejarme del bullicio, leer mis libros, escribir literatura o pintar el paisaje, la lectura me encanta, soy un poco literario e intelectual, es por eso que me gusta cualquier playa” aseguró.

Es importante recordar que las lluvias caídas el pasado jueves 28 de julio generaron el desbordamiento de río Hondo y el río Choroní que desemboca en Puerto Colombia, principal embarcadero de la zona. Algunas lanchas que estaban en Puerto Colombia fueron arrastradas hacia el mar y afectadas por la fuerza de las aguas. Esta situación afectó a los pescadores.

También se originaron algunos derrumbes en la vía, por los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias de los últimos días, ocasionaron que grandes rocas impidieran el paso a la costa aragüeña.