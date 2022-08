Escepticismo ante anuncios sobre optimización de los servicios públicos

|| Luis Chunga

Ciudadanos consideran que la aplicación VenApp recibe los reclamos de los vecinos pero no da esperanzas de solución

Amas de casa, jóvenes y personas de la tercera edad coincidieron en señalar que no tienen muchas esperanzas de que en Venezuela se solucione el problema del gas, electricidad, telecomunicaciones, salud, educación, entre otros, tal como lo anunció en días pasados el presidente Nicolás Maduro.

Indicaron que la línea 058 de la aplicación VenApp, sí escucha los reclamos de los vecinos, pero la soluciones nunca llegan, ni siquiera una cuadrilla de trabajadores para que arregle el problema de las aguas servidas de un barrio. Pedro Sánchez dijo que “en Aragua hay una escasez de agua para consumo humano y ninguna autoridad ha logrado solucionarlo, porque dicen que no hay recursos económicos”, indicó.

Maritza Celeste Iparraguirre cree que las promesas presidenciales no se cumplen “yo soy chavista y seguiré votando por el chavismo, pero al pueblo hay que decirle la verdad, lo que pasa es que mi presidente ya comenzó su campaña electoral. No se trata de culpar a los alcaldes y gobernadores, lo que sucede es que los recursos no llegan de Caracas”, aseguró.

Pablo Cáceda señaló: “ Mi presidente Maduro tiene que ser sincero con su pueblo, no es necesario decir cosas imposibles de solucionar, yo vivo en Palo Negro y allí tenemos un gran problema en la red de aguas de cloacas, hemos tenido varios alcaldes del PSUV, pero no han solucionado” explicó.

“Pienso que al Presidente Nicolás Maduro le falta gente que le diga la verdad y no autoridades que le escondan la realidad que se vive, tiene buenas intenciones, pero no lo ayudan, sus mismos militantes lo están perjudicando, aquí en Maracay no tenemos agua potable, las calles del sur de Maracay están destruidas, por ejemplo Los Samanes, Campo Alegre, Aguacatal, San Carlos, La Esmeralda, no se necesita una aplicación para mencionar los problemas, porque todos los gobernadores que han pasado conocían la existencia de esos problemas” señaló Marcos Jiménez.

Sin embargo, María Sánchez consideró que “sí se puede solucionar los problemas comunitarios, el presidente Nicolás Maduro va a cumplir con su propósito de que tengamos agua potable, luz, telecomunicaciones y su meta es lograr que el 95 por ciento de los hogares del país tengan agua para el consumo humano” puntualizó.