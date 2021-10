En Aguacatal II piden más de $ 6.000 por indemnización

||Glenn Requena/Foto: Glenn Requena

Familias viven en condiciones precarias, la mayoría con el agua de la laguna dentro de sus casas

Desde hace al menos 10 años los vecinos de Aguacatal 2, municipio Girardot del estado Aragua, viven entre aguas residuales y en espera de la tan anhelada indemnización por la que recientemente recibieron una propuesta.

Los residentes de la calle Paraíso son los más afectados ante las constantes inundaciones. Las personas deben usar botas de goma para movilizarse por la avenida, algunos han contraído enfermedad y los niños y adultos mayores son los más vulnerables.

Andy García, propietaria de una de las casas, afirmó que hace 15 días una comisión enviada por el alcalde acudió a la comunidad, para reforzar una propuesta y así solucionar el problema habitacional.

No obstante, consideran que los $ 2.500 ofrecido por cada vivienda no es un monto "justo". “Nosotros como vecinos en ningún momento rechazamos irnos, pero no estamos de acuerdo con la manera de proceder y el monto que nos está ofreciendo por nuestras casas, que no nos alcanza para nada en ninguna parte”, enfatizó.

Informó que los habitantes quieren llegar a acuerdos con las autoridades en busca de una solución ante este problema que lleva años.

“Proponemos un estimado de $ 6.000 y $ 7.000, hemos buscado casas y no bajan de ese precio". Según lo explicado, la autoridad municipal ofreció pagar dos casas por mes, pero la calle Paraíso tiene 36 propietarios.

Las familias de Aguacatal 2 reiteraron que no cuentan con servicio de agua potable, las cloacas están colapsadas y cada vez es más fuerte la situación en el sector.

“Necesitamos ayuda. En mi casa sale agua de la laguna por las tuberías. Queremos una pronta solución”, precisó Francisco Durango.