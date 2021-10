Residentes de MBI estuvieron 17 horas sin servicio eléctrico

||Glenn Requena/Foto: Cortesía

Hacen un llamado a las autoridades para que hagan los trabajos de mantenimientos en el sistema

Varios sectores del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), estado Aragua, estuvieron a oscuras por más de 17 horas. Los vecinos tuvieron que hacer “malabares”, para cumplir sus necesidades básicas durante este tiempo.

Mata Seca, El Piñal, El Progreso y Arias Blanco, fueron las comunidades afectadas desde el pasado lunes hasta tempranas horas de la tarde de ayer.

José Yamarte, vecino de Mata Seca, relató que las fallas del servicio eléctrico pudieron haber generado daños irreparables en los electrodomésticos.

Además, que muchos residentes tienen cocinas que funcionan con electricidad por la escasez de gas doméstico.

Instó a las autoridades correspondientes a que se aboquen a realizarle el debido mantenimiento al sistema eléctrico, para que las fluctuaciones no sean constantes y no cause estragos en los artefactos de los ciudadanos. Se desconocen las causas que generaron la interrupción por este tiempo.